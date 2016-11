Αίγυπτος: Πολυτελής περιπέτεια στα νερά του Νείλου

Στην Αίγυπτο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον εντυπωσιακό Νείλο, τον μεγαλύτερο σε μήκος ποταμό του κόσμου. Ο διαχρονικός θεός-ποταμός, διακόπτοντας με τα αργόσυρτα νερά του τη νεκρή απεραντοσύνη της καυτής ερήμου, είναι εκείνος που -χιλιετίες τώρα- χαρίζει ζωή και ευημερία στους κατοίκους αυτού του τόπου. Αμέτρητες γενιές Αιγυπτίων τράφηκαν από τις πράσινες, στενόμακρες όχθες του θεϊκού Νείλου. Μυθικοί Φαραώ έκτισαν μεγαλοπρεπείς ναούς και παλάτια δίπλα ακριβώς στο υδάτινο κορμί του. Εκατομμύρια άνθρωποι ταξίδεψαν με τις παραδοσιακές φελούκες στα ασάλευτα νερά του, μεταφέροντας εμπορεύματα, θρησκείες, ήθη και έθιμα, γλώσσες και ανακαλύψεις μέσα στον χρόνο.

Με οδηγό τον Νείλο, πεδίο δράσης τον μακρινό αιγυπτιακό Νότο και κυριότερους σταθμούς το Ασουάν και το Λούξορ (δύο από τα σημαντικότερα κέντρα λατρείας και πολιτισμού της αρχαίας Αιγύπτου), επιχειρήστε ένα ανεπανάληπτο ταξίδι πίσω στο ένδοξο παρελθόν της χώρας των Φαραώ.

Ο αιγυπτιακός Νότος -που κάποτε αποτελούσε την «Πύλη της Μαύρης Αφρικής»- αντιπροσωπεύει για τους πιο «ψαγμένους» ταξιδευτές μια συναρπαστική περιπέτεια αναζήτησης στα ίχνη της θεάς Ισιδος, του Φαραώ Τουταγχαμών, του Αμμωνα Ρα και της βασίλισσας Νεφερτάρη. Είναι ένας τόπος ιδιαίτερος, γοητευτικός και συνάμα μυστηριακός, με αιώνες Ιστορίας και χιλιετίες πολιτισμού.

Διαπλέοντας μ’ ένα κρουαζιερόπλοιο την υδάτινη οδό του Νείλου στα νότια της χώρας, αφεθείτε στους ρυθμούς μιας γαλήνιας και απόμακρης πραγματικότητας αλλοτινών εποχών. Κλείστε βαθιά μέσα σας τις σαγηνευτικές παραστάσεις της καθημερινότητας, που κυλά στους αργόσυρτους ρυθμούς του θεού-ποταμού. Κάποιες από αυτές θα σας ταξιδέψουν στο χρόνο, καθώς σε πολλές περιοχές δεν συναντάς τα στοιχεία του σύγχρονου τρόπου ζωής. Και φυσικά, διαβάστε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την Ιστορία των πέτρινων Φαραώ, που βρίσκεται λαξευμένη πάνω στα τεράστια μνημεία του χώρου.

Ξεκινώντας την κρουαζιέρα

Με αφετηρία το Λούξορ ή το Ασουάν (το ταξίδι στον Νείλο γίνεται και προς τις δύο κατευθύνσεις), πολυτελέστατα κρουαζιερόπλοια ακολουθούν την ίδια ακριβώς ρότα που, αιώνες τώρα, ακολουθούν και οι ταπεινές φελούκες των ντόπιων, πλέοντας στα ατάραχα νερά του ζωοδότη ποταμού.

Τα κρουαζιερόπλοια που πραγματοποιούν το δρομολόγιο Ασουάν-Λούξορ είναι συνήθως 5στερα και καλύπτουν με πλήρη διατροφή και ψυχαγωγία τους επιβάτες, για όσες ημέρες διαρκεί το ταξίδι - τα περισσότερα ταξιδιωτικά γραφεία προσφέρουν ένα πλήρες «πακέτο» 3-4 ημερών. Η καλύτερη εποχή για να βρεθείτε στον αιγυπτιακό Νότο είναι από τα μέσα φθινοπώρου μέχρι και τα τέλη Απριλίου. Ο υδράργυρος κινείται τότε σε ευχάριστα επίπεδα (18-25 οC) και η ατμόσφαιρα είναι αρκετά καθαρή. Το καλοκαίρι, αντίθετα, ο υδράργυρος ξεπερνά τους 40-42 οC.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να πλεύσετε τον Νείλο από το Ασουάν προς το Λούξορ, μια εσωτερική πτήση από το Κάιρο στο Ασουάν είναι η πιο ενδεδειγμένη λύση για να φτάσετε γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία στην αφετηρία του υδάτινου οδοιπορικού σας - το Ασουάν βρίσκεται περίπου 920 χλμ. νότια της αιγυπτιακής πρωτεύουσας. Πριν ξεκινήσετε για το μεγάλο ταξίδι του Νείλου, θυμηθείτε ότι στην Αίγυπτο όλα μοιάζουν να έχουν μια αδιάλειπτη συνέχεια μέσα στον χρόνο, όλα εκτός από το σήμερα. Αλλωστε, σε χώρες με τόσο έντονη την παρουσία του παρελθόντος (όπως η Αίγυπτος), είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθείτε το παρόν τους. Ιδιαίτερα όταν βρίσκεστε στο κατάστρωμα ενός πολυτελέστατου ποταμόπλοιου κάπου στη Νότια Αίγυπτο και ταξιδεύετε πίσω στον χρόνο.

Ανάμεσα στην «πολιτισμένη» και την «άγρια» καρδιά της Αιγύπτου

Πριν επιβιβαστείτε στο πλωτό ξενοδοχείο σας, αφιερώστε 2-3 μέρες στα πολυάριθμα αξιοθέατα του Ασουάν, που κατέχει τον τίτλο της πιο ηλιόλουστης πόλης της Αιγύπτου. Ιδιαίτερα αυτή την εποχή του χρόνου θα συναντήσετε και ιδανικές καιρικές συνθήκες που χαρακτηρίζονται από δροσερούς ανέμους και μέτριες θερμοκρασίες. Το Ασουάν απολαμβάνει μια ιδιαίτερα προνομιακή θέση πάνω στον αφρικανικό ποταμό, καθώς βρίσκεται στο βόρειο άκρο του πρώτου καταρράκτη που σχηματίζει ο Νείλος μετά το τεράστιο φράγμα High Dam.

Ηδη από την εποχή του Παλαιού Βασιλείου, η περιοχή του Ασουάν θεωρείτο το σύνορο ανάμεσα στην «πολιτισμένη» Αίγυπτο και την «απολίτιστη» Νουβία. Σημαντικότατη ήταν παράλληλα η παρουσία του Ασουάν ως κομβικός εμπορικός σταθμός. Εδώ έφταναν από τα βάθη της Νουβίας -και διοχετεύονταν κατόπιν στις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες- τεράστιες ποσότητες χρυσού, ελεφαντόδοντο, πολύτιμοι λίθοι, αλλά και σκλάβοιμ

Από την πρώτη κιόλας βόλτα σας στους δρόμους του Ασουάν, θα συνειδητοποιήσετε πως πρόκειται για την πιο όμορφη και εξωτική πόλη της Αιγύπτου. Το αστικό αποτύπωμα του Ασουάν απλώνεται νωχελικά στην ανατολική όχθη του Νείλου, ενώ μέσα από τα γαλήνια νερά του ποταμού ξεπροβάλλουν μικρές σμαραγδένιες νησίδες με φοινικόδεντρα, τροπικά φυτά και εντυπωσιακούς φαραωνικούς ναούς με σκαλισμένα ιερογλυφικά.

Νησάκια και Ασουάν

Στον θεϊκό Νείλο τίποτε ή σχεδόν τίποτε δεν έχει αλλάξει στο διάβα των αιώνων. Σπρωγμένοι από την απαλή πνοή του ανέμου, αφεθείτε στο ρυθμικό λίκνισμα μιας παραδοσιακής φελούκας και επισκεφθείτε τα μικρά νησιά Ελεφαντίνη, Φιλάε (Philae) και Κίτσενερ (Kitchener).

Το νησάκι Ελεφαντίνη χρωστάει το όνομά του στο εμπόριο ελεφαντόδοντου που διεξαγόταν εδώ κατά την αρχαιότητα. Εκτός από το Νειλόμετρο (χρονολογείται από τη ρωμαϊκή περίοδο και μετρούσε τη στάθμη του ποταμού) και το Αρχαιολογικό Μουσείο, στο στενόμακρο νησί του Ασουάν θα δείτε επίσης τον όμορφο ναό του Κνουμ, που ήταν αφιερωμένος στον ομώνυμο θεό των καταρραχτών.

Αποβιβαστείτε κατόπιν στο νησάκι Φιλάε και θαυμάσετε από κοντά τον ναό της θεάς Ισιδος. Μπροστά στον κίνδυνο να χαθεί κάτω από τα νερά του Νείλου -εξαιτίας της κατασκευής του Μεγάλου Φράγματος- το μνημειακό οικοδόμημα της Ισιδος μεταφέρθηκε εδώ σε κομμάτια και συναρμολογήθηκαν ξανά. Κάντε μια στάση στο ομώνυμο νησάκι του λόρδου Kitchener (γνωστό και ως Βοτανικός Κήπος του Ασουάν), που φιλοξενεί εκατοντάδες είδη τροπικής και υποτροπικής χλωρίδας από την Αφρική και την Ασία.

Ολοκληρώστε τη γνωριμία σας με το ειδυλλιακό Ασουάν επισκεπτόμενοι τα αρχαία ορυχεία γρανίτη με τον ημιτελή οβελίσκο του 1400 π.Χ., το Μαυσωλείο του Αγά Χαν, το Μοναστήρι του Αγίου Συμεών, τους Τάφους των Ευγενών, το γιγάντιο φράγμα High Dam και το ξενοδοχείο «Old Cataract», όπου η διάσημη συγγραφέας Αγκάθα Κρίστι έγραψε το αριστουργηματικό «Εγκλημα στον Νείλο».

Επιβεβλημένη θεωρείται, τέλος, μια βόλτα στην υπαίθρια αγορά (σουκς) της πόλης. Μέσα στα στενά δρομάκια του παζαριού, τα χρώματα και η ποικιλία των ετερόκλητων εμπορευμάτων, η ζωντάνια του πλήθους και οι επιτήδειοι χειρωνάκτες κάνουν τους δείκτες του χρόνου να γυρίζουν αντίστροφα.

Εν πλω για το μαγικό Λούξορ

Περνώντας μέσα από περιοχές διάσπαρτες από ιστορικά μνημεία, τα πλωτά ξενοδοχεία του Νείλου σταθμεύουν κάθε μέρα για ξεναγήσεις σε υπερμεγέθη φαραωνικά ανάκτορα και ναούς, προσφέροντας στους επιβάτες το απόλυτο οδοιπορικό στα άδυτα της αρχαίας Αιγύπτου. Οι ρομαντικοί ταξιδιώτες του αιγυπτιακού Νότου έχετε την ευκαιρία να περπατήσετε σε αρχέγονα χωριά με λασποκαλύβες και χουρμαδιές. Να συνομιλήσετε με φελάχους που βόσκουν τα ζώα τους και να πιείτε έναν δυνατό αραβικό καφέ στο καφενείο κάποιου οικισμού. Μπορείτε επίσης να φωτογραφίσετε παιδιά που πλατσουρίζουν στα νερά και να δείτε από κοντά μαντιλοφορεμένες νοικοκυρές που πλένουν μαγειρικά σκεύη και ρούχα στα -όχι και τόσο καθαρά- νερά του ποταμού.

Αυτά όλα συμβαίνουν στη διάρκεια της ημέρας. Το βράδυ αντίθετα, όταν ο τεράστιος ηλιακός δίσκος χάνεται πίσω από τους σαγηνευτικούς αμμόλοφους της ερήμου, το κρουαζιερόπλοιο μεταμορφώνεται σ’ έναν μαγευτικό χώρο διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Μέσα σ’ ένα φιλόξενο και όμορφα διακοσμημένο περιβάλλον, μπορείτε να ικανοποιήσετε την πείνα σας δειπνώντας σε βασιλικούς μπουφέδες, ν’ ακούσετε μουσική απολαμβάνοντας δροσιστικά κοκτέιλ και χυμούς, να καπνίσετε έναν αρωματικό ναργιλέ στο κατάστρωμα αφουγκράζοντας τους μυστηριώδεις ήχους του ποταμού ή να γλεντήσετε έως το πρωί με χορό της κοιλιάς, «κελεμπία πάρτι» και άλλα πρωτότυπα βραδινά events.

Πανάρχαιες πολιτείες

Αρμενίζοντας στα νερά του Νείλου με κατεύθυνση το Λούξορ, η πρώτη αρχαιολογική στάση γίνεται στο Κομ Ομπρο. Κοντά στις όχθες δεσπόζει ένας ναός του 2ου π.Χ. αιώνα, που διατηρεί ολοζώντανα τα χρώματα στους τοίχους και στις κολώνες του. Για αρκετούς αιώνες βρισκόταν θαμμένος κάτω από την άμμο και αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που το μνημείο διασώζεται σε εξαιρετική κατάσταση. Ο ναός του Κομ Ομπρο είναι αφιερωμένος σε δύο θεούς: τον θεό Sobek (με το κεφάλι κροκοδείλου) και τον θεό Haroeris (με το κεφάλι γερακιού). Για να τιμήσουν ισάξια και τους δύο, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι έκτισαν τον ναό συμμετρικά κατά μήκος ενός κάθετου άξονα, με διπλές εισόδους και ιερά.

Στα μέσα της απόστασης ανάμεσα στο Ασουάν και το Λούξορ, το γραφικό χωριουδάκι Εντφού στη δυτική όχθη περιμένει τα κρουαζιερόπλοια να δέσουν στη μικρή προβλήτα του. Η αρχαία πολιτεία που κάποτε απλωνόταν εδώ (αρχικά ονομαζόταν Ντζέμπα, ενώ οι Πτολεμαίοι τη μετονόμασαν σε Απολλωνούπολη) ήταν αφιερωμένη στον γερακόμορφο θεό Χόρους (Ωρο). Σημείο αναφοράς αποτελεί εδώ ο ναός του θεού Χόρους, που βρισκόταν θαμμένος στην άμμο, σχεδόν μέχρι την οροφή του, έως το 1870. Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως το μνημείο στις αρχές του 20ού αιώνα.

Τελευταία στάση στην πανάρχαια πολιτεία Εσνα, σε μικρή απόσταση από το Λούξορ. Η ξενάγηση στα ερείπια του ναού της Εσνα (ήταν αφιερωμένος στον κριοκέφαλο θεό Κνουμ) και το γραφικό αραβικό παζάρι της Εσνα είναι οι κυριότεροι λόγοι που αγκυροβολούν εδώ τα χλιδάτα κρουαζιερόπλοια του Νείλου.

Στις αντικριστές όχθες των Ζωντανών και των Νεκρών

Αφιξη στο Λούξορ, την πόλη όπου λατρεύτηκε ο Αμμων Ρα, ο θεός του Ηλιου. Οι «Εκατοντάπυλες» Θήβες του Ομήρου αποτέλεσαν πρωτεύουσα της Αιγύπτου για πέντε αιώνες (μέχρι το 1085 π. Χ.) και ήταν το σύμβολο δύναμης και αίγλης των Φαραώ του Μεσαίου Βασιλείου. Σήμερα θεωρείται το μεγαλύτερο υπαίθριο αρχαιολογικό μουσείο του κόσμου, καθώς εδώ βρίσκεται συγκεντρωμένο το ένα τρίτο των αρχαιοτήτων παγκοσμίως.

Η αναφορά στο Λούξορ (βρίσκεται 670 χλμ. νότια του Καΐρου) γίνεται πάντα με σημείο αναφοράς τον θεό-ποταμό. Η ανατολική όχθη -η σύγχρονη πόλη- είναι η όχθη των Ζωντανών, ενώ η δυτική όχθη -η φαραωνική Κοιλάδα των Βασιλέων- η όχθη των Νεκρών!

Στην ανατολική όχθη, τα δυο συγκροτήματα των ναών του Καρνάκ και του Λούξορ καταδεικνύουν με το τεράστιο μέγεθός τους το μεγαλείο των φαραωνικών κατασκευών. Πανύψηλοι οβελίσκοι, υπόστυλες μεγαλοπρεπείς αίθουσες με γιγάντια πέτρινα αγάλματα θεών και ανάγλυφα ιερογλυφικά σχέδια, διηγούνται ιστορίες του φαραωνικού παρελθόντος στα εκατομμύρια των τουριστών.

Στον χώρο του συγκροτήματος Καρνάκ, ο μεγαλειώδης ναός του Αμμωνα Ρα εμπνέει δέος, κόβοντας την ανάσα ακόμη και του πιο έμπειρου ταξιδευτή. Πρόκειται για το μεγαλύτερο θρησκευτικό μνημείο που κτίστηκε ποτέ στον πλανήτη και αντιπροσωπεύει ένα από τα σημαντικότερα μέρη λατρείας του αρχαίου κόσμου.

Η μεγάλη Λεωφόρος των Σφιγγών (μήκους 3 χιλιομέτρων) ενώνει τον ναό του Λούξορ με το ναό του Καρνάκ - σήμερα έχουν διασωθεί μόνο οι δύο άκρες της. Ο ναός του Λούξορ ξεκίνησε να χτίζεται από τον Φαραώ Αμενχοτέπ Γ΄ (περίπου το 1365 π.Χ.) και ολοκληρώθηκε από τον Φαραώ Τουταγχαμών.

Στη δυτική όχθη, την όχθη της δύσης του ηλίου και των Νεκρών, κυριαρχεί η περίφημη Κοιλάδα των Βασιλέων, η σημαντικότερη νεκρόπολη της αρχαίας Αιγύπτου. Οι αρχαιολόγοι-αιγυπτιολόγοι έχουν φέρει στο φως περίπου 62 υπόγειους τάφους-τύμβους και μαυσωλεία βασιλέων της 18ης και 19ης Δυναστείας. Ολοι σχεδόν οι τάφοι των βασιλέων είναι διακοσμημένοι στο εσωτερικό τους με πολύχρωμες τοιχογραφίες, που έχουν θέματα παρμένα από τη Βίβλο των Νεκρών των αρχαίων Αιγυπτίων - μόνο δέκα τάφοι είναι ανοικτοί στο κοινό.

Οι περίλαμπροι τάφοι

Ο τάφος του Τουταγχαμών, που χρονολογείται από το 1352 π.Χ. και ανακαλύφθηκε το 1922 από τον αρχαιολόγο Howard Carter, είναι ο διασημότερος τάφος στην Κοιλάδα των Βασιλέων. Ηταν από τους ελάχιστους βασιλικούς τάφους που δεν είχε συληθεί, γι’ αυτό κι ήταν πλούσιος σε κτερίσματα και προσωπικά αντικείμενα του νεαρού Φαραώ. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι τάφοι των υπόλοιπων Φαραώ Μερνεφθά, Τούθμωση Γ' και Ραμσή ΣΤ'.

Περίπου 80 τάφοι γυναικών και παιδιών έχουν ανασκαφεί στην κοντινή Κοιλάδα των Βασιλισσών και από αυτούς μόνο πέντε είναι επισκέψιμοι. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει εδώ ο τάφος της βασίλισσας Νεφερτάρη, χάρη στις καλοδιατηρημένες υπέροχες τοιχογραφίες του.

Από την άλλη, ο λιτός, συμμετρικός ναός της Χατσεψούτ (Deir al-Bahri), που είναι κτισμένος σ’ ένα βραχώδες σεληνιακό τοπίο, θεωρείται το κόσμημα της δυτικής όχθης. Αφιερωμένος στην θεά της αγάπης Αθώρ, ο ναός Deir al-Bahri εκτείνεται σε τρία επίπεδα και ανακαλύφθηκε το 1743.

Η περιήγησή σας στη δυτική όχθη των Νεκρών ολοκληρώνεται με την επίσκεψη στο μνημειώδη Ραμσείο (τον ταφικό ναό του Ραμσή Α'), όπως και στους Κολοσσούς του Μέμνονα. Πρόκειται για δύο τεράστια πέτρινα αγάλματα ύψους 18 μ., που στέκονται στην είσοδο του νεκρικού ναού του Φαραώ Αμενχοτέπ Γ'.

Η μεταφορά του ναού Abu Simbel

Περίπου 230 χλμ. νότια του Ασουάν, στην τοποθεσία Abu Simbel, βρίσκεται ο ομώνυμος ναός με τα κολοσσιαία αγάλματα του Φαραώ Ραμσή Β΄ και της γυναίκας του Νεφερτάρη. Τη δεκαετία του 1960, όταν ξεκίνησε η κατασκευή του φράγματος στο Ασουάν, ο ναός Abu Simbel τεμαχίστηκε, μεταφέρθηκε και συναρμολογήθηκε ξανά σε νέα παρόχθια τοποθεσία, προκειμένου να μη βυθιστεί κάτω από τα νερά της τεχνητής λίμνης Nasser που θα δημιουργούνταν. Το πρωτόγνωρο εγχείρημα της μεταφοράς και της επανατοποθέτησης του τεράστιου ναού έγινε υπό την εποπτεία της UNESCO.

ΔΙΑΜΟΝΗ

Στο Ασουάν συστήνονται τα ξενοδοχεία «Pyramisa Isis Island» (0020 97 317400, www.pyramisa egypt.com), «Hotel Isis Corniche» (20 97 2315100, www.pyramisaegypt.com/en/pyramisa-isis-corniche), «Sofitel Legend Old Cataract» (0020 97 316000, www.sofitel.com), «Movenpick Resort Aswan» (0020 97 2454455, www.movenpick.com/en/africa/egypt/aswan/resort-aswan). Στο Λούξορ προτείνονται: «Pavillon Winter Luxor» (0020 95 2380422, www.sofitel.com/gb/hotel-1662-pavillon-winter-luxor/index.shtml), «Sheraton Luxor Resort» (0020 95 2374544, www.starwoodhotels.com/sheraton), «Sofitel Old Winter Palace» (0020 95 371194, www.sofitel.com), «Nefertiti Hotel Luxor» (0020 95 2372386, www.nefertitihotel.com), «Al-Fayrouz Hotel» (0020 95 2312709, www.elfayrouz.com).

ΦΑΓΗΤΟ

Πίνετε μόνο εμφιαλωμένο νερό, μη βάζετε παγάκια στο ποτό ή τον χυμό σας και αποφεύγετε τις ωμές σαλάτες και τα ακαθάριστα φρούτα. Στο Ασουάν μπορείτε να δειπνήσετε στα εστιατόρια «1902 Restaurant», «The Terrace», «El Dokka», «Nubian Restaurant» και «El Masry». Στο Λούξορ συστήνονται τα εστιατόρια «The Lantern Room», «Jewel of the Nile», «Al-Sahaby Lane Restaurant», «1886 Restaurant», καθώς και το εστιατόρια του ξενοδοχείου «Sofitel Old Winter Palace».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Για τους Ελληνες πολίτες απαιτείται η έκδοση βίζας για την είσοδο στην Αίγυπτο. Βίζα μπορείτε να πάρετε από την πρεσβεία της Αιγύπτου στην Αθήνα (Λεωφόρος Β. Σοφίας 3, Αθήνα, τηλ. 216 0002700, 210 3618613. E-mails: emb.egypt.athens@gmail.com, eg.emb_athens@mfa.gov.eg

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Το εθνικό νόμισμα της Αιγύπτου είναι η λίρα Αιγύπτου (EGP). Ανταλλακτήρια συναλλάγματος υπάρχουν στο κέντρο του Ασουάν και του Λούξορ. Η ισοτιμία είναι 1 euro=19,46 EGP.

Κείμενο - Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Μητσάκης