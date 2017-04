Δοκιμάζουμε τη Mercedes-AMG GLE 43 [photos]

KEIMENO: ΝΙΚΟΛΑΣ Σ. ΖΑΛΜΑΣ, ΦΩΤΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΟΣ

Ανάμεσα στα δεκάδες σχόλια που παραθέτονται, κάτω από το κομμάτι του αμερικανικού διαδικτυακού Car and Driver για τη Mercedes-AMG GLE43, υπάρχει και το: «AMG = All Most Good?».

Η κριτική ματιά ενός ενημερωμένου και ολίγον φανατικού, περί τα αυτοκινητικά, Αμερικανού αναγνώστη απέναντι σε ένα γερμανικό αυτοκίνητο δεν μπορεί να είναι αντικειμενική.

Είναι περίπου βέβαιος ο διαφορετικός τρόπος που γίνονται αποδεκτά τα προϊόντα της Στουτγάρδης στις ΗΠΑ. Από τη μία είναι τα αυτοκίνητα-σύμβολα που χαρίζουν τον τίτλο του επιτυχημένου οικονομικά και κοινωνικά ιδιοκτήτη.