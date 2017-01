Ραντεβού με την ατυχία είχε - σε αγώνα κρίκετ μεταξύ των «Melbourne Renegades» με τους «Adelaide Strikers» - ο (παίκτης της Αδελαϊδας) Πίτερ Νέβιλ. Το ρόπαλο έφυγε από τα χέρια του αντιπάλου του, Μπρατ Χοτζ, και «προσγειώθηκε» στο πρόσωπο του. Με αποτέλεσμα να του σπάσει το σαγόνι!

Μόλις δέχτηκε το χτύπημα, προφανώς, ο Νέβιλ έπεσε στο έδαφος.

