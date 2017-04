Στην κορυφή το επετειακό Poikilo Rocky Mountain

Ένας αγώνας που έχει γίνει θεσμός με εκατοντάδες αθλητές και κορυφαίους πρωταθλητές όπως ο Δημήτρης Θεοδωρακάκος, ο Γιώργος Διαλεκτός, ο Νίκος Κωστόπουλος και πολλοί άλλοι να τρέχουν στα μονοπάτια του πανέμορφου Ποικίλου Όρους σε μια γιορτή του ορεινού τρεξίματος.

Στις 10:00 δόθηκε η εκκίνηση της μεγάλης διαδρομής των 22,5km και μισή ώρααργότερα ξεκίνησαν οι αθλητές των δυο μικρών αγώνων 8km και 4km.

Νικητές γενικής, στη μεγάλη διαδρομή, ο Θεοδωρακάκος Δημήτρης στους άντρες και η Κολυφά Μυρσίνη στις γυναίκες. Στη διαδρομή των 8km ο Βιδάλης Πέτρος και η Τερζή Μαρίνα και στη fun race των 4km ο Νίνης Ανδρέας και η Μιχαλέση Μαρίνα.

Το βραβείο πολυπληθέστερης ομάδας κέρδισε με 49 αθλητές η Alx Training Team.Όσο οι συμμετέχοντας ίδρωναν στις τρεις διαδρομές και ταυτόχρονα απολάμβαναν τα υπέροχα μονοπάτια και την φοβερή θέα σε όλη την Αττική, στο σημείο της εκκίνησης είχε στηθεί μια γιορτή χαράς από τους χορηγούς του αγώνα για τους συνοδούς τωναθλητών, τους φίλους του αγώνα και φυσικά για όσους τερμάτιζαν.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα έγιναν κληρώσεις όπου 60 τυχεροί αθλητές κέρδισαν δώρα και παροχές των χορηγών και υποστηρικτών του αγώνα.

Χορηγοί της διοργάνωσης και πολύτιμοι υποστηρικτές του Poikilo Rocky Mountain ήταν οι: Vibram by GruppoPagouna, E.co.Lift, Βίκος Φυσικό Μεταλλικό Νερό, Ζαχαροπλαστεία Κάκαλης, Salomon, Odlo-LA Sportiva, DYNAFIT, Vima Plus, Caffe Molinari, My Athlete, Fisyoathens, Daditsos Sports, WANTALIS, Top Cycles, Athletes Care, Plasmet Συλλιγνάκης.

Ο «ΠΔΣ Οδυσσέας» ανανεώνει το ραντεβού με τους φίλους του ορεινού τρεξίματος για την 1η Ιουλίου 2017 στη ξεχωριστή εμπειρία του μοναδικού ορεινού νυχτερινού αγώνα στην Αττική Poikilo Night Trail 5 και 10χιλιομέτρων.

Δείτε στο www.pdsodysseas.gr, τα τελικά αποτελέσματα, φωτογραφίες και βίντεο του αγώνα.