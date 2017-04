Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ζορίστηκε αρκετά για να κάμψει την ισχυρή αντίσταση του Ζιλ Σιμόν και να προκριθεί στον τρίτο γύρο του «Monte Carlo Masters» 2017. Ο Γάλλος (Νο.32) αποδείχτηκε «σκληρό καρύδι» αλλά τελικά ο Σέρβος (Νο.2), μετά από 2.5 ώρες, πήρε τη νίκη με 6-3, 3-6, 7-5. Και μετράει, πλέον, 11 νίκες στις 12 μεταξύ τους μονομαχίες.

Ο Σιμόν «κοίταξε στα μάτια» τον Τζόκοβιτς.

One of the points of the year! Incroyable from Simon! #MCROLEXMASTERS pic.twitter.com/bNpplSCS5a