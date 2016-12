Αεροπειρατεία σε λιβυκό αεροσκάφος με 118 επιβαίνοντες [photos+vids]

Οι αεροπειρατές είπαν στο πλήρωμα ότι ήταν «φιλο-Κανταφικοί» και ότι προτίθετο να αφήσουν τους 111 επιβάτες να εγκαταλείψουν το Airbus A320, αλλά όχι και το επταμελές του πλήρωμα, αν δεν ικανοποιούνταν τα αιτήματά τους, σύμφωνα με την εφημερίδα Times της Μάλτας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διαπραγματευτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αεροπειρατές δέχονται να απελευθερώσουν τους επιβάτες, αν ικανοποιηθεί το αίτημά τους που είναι η απελευθέρωση του γιου του Καντάφι από τη φυλακή.

Όπως έγραψε στο Twitter ο πρωθυπουργός της Μάλτας ήδη μία πρώτη ομάδα επιβατών, αποτελούμενη από γυναίκες και παιδιά, κατέβηκε τη σκάλα του αεροσκάφους.

Πληροφορίες διεθνών ΜΜΕ αναφέρουν ότι και ο ίδιος ο υπουργός Μεταφορών της Λιβύης διαπραγματεύεται με τον αεροπειρατή.

Νωρίτερα, ο μαλτέζος πρωθυπουργός Τζόζεφ Μουσκάτ έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter: «Ενημερώθηκα για μία κατάσταση πιθανής αεροπειρατείας μίας εσωτερικής πτήσης της Λιβύης που κατευθύνεται στη Μάλτα. Είναι έτοιμες επιχειρήσεις ασφαλείας και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων-ΤΜ».

Σύμφωνα με αξιωματούχο ασφαλείας, ο πιλότος επιχείρησε να προσγειωθεί στη Λιβύη, αλλά ο αεροπειρατής (ή αεροπειρατές) αρνήθηκαν. Ο πιλότος ενημέρωσε σχετικά τον πύργο ελέγχου της Τρίπολης και στη συνέχεια διακόπηκαν οι τηλεπικοινωνίες.

Στρατιώτες παρατάχθηκαν σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από το αεροπλάνο καθώς ήταν σταματημένο στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης και κανένας δεν φάνηκε να εισέρχεται ή να εξέρχεται από αυτό. Οι κινητήρες του βρίσκονταν σε λειτουργία ακόμη και 45 λεπτά μετά την προσγείωσή του, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Η ίδια πηγή προσθέτει ότι όλες οι άλλες πτήσεις από και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο της Μάλτας ματαιώθηκαν ή υποχρεώθηκαν να αλλάξουν προορισμό.

Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από την Σέμπχα της νοτιοδυτικής Λιβύης και κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο Μιτίγκα της Τρίπολης, μία διαδρομή που διαρκεί λίγο περισσότερο από δύο ώρες. Η αεροπορική εταιρεία Afriqiyah Airways είναι κρατική.

Το μικρό αυτό νησί της Μεσογείου και μέλος της ΕΕ, η Μάλτα, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων βορείως της Τρίπολης.

Ο πρώην ηγέτης της Λιβύης Μουάμαρ Καντάφι σκοτώθηκε στην εξέγερση το 2011 και η χώρα μαστίζεται έκτοτε από βίαιες συγκρούσεις ανάμεσα σε φατρίες.