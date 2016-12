Αεροπορική τραγωδία στη Μαύρη Θάλασσα- Εξετάζονται όλα τα πιθανά αίτια για τη συντριβή του Τουπόλεφ [photos]

Τα αίτια της συντριβής θα ερευνηθούν εξονυχιστικά και οι οικογένειες των θυμάτων θα λάβουν την αναγκαία υποστήριξη, διαβεβαίωσε ο Πούτιν εκφράζοντας και πάλι τα συλλυπητήριά του. Στομ πλαίσιο αυτό διέταξε τη συγκρότηση επιτροπής έρευνας υπό τον πρωθυπουργό Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Το χρονικό της συντριβής

Ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος με 92 επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων τα μέλη μιας χορωδίας του στρατού, που είχε προορισμό τη Συρία συνετρίβη σήμερα το πρωί στη Μαύρη Θάλασσα μόλις δυο λεπτά μετά την απογείωσή του, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σχεδόν επτά ώρες μετά την συντριβή, και ενώ είχαν περισυλλεγεί μόλις τέσσερις σοροί, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως δεν υπάρχει κανένας επιζών.

Μία πρώτη σορός βρέθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, μετέδωσαν το ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων. «Το πτώμα ενός ανθρώπου που σκοτώθηκε στη συντριβή του Τουπόλεφ-154 βρέθηκε σε απόσταση έξι χλμ. από την παραλία του Σότσι» ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Ιγκόρ Κονασένκοφ.

Ο Πρόεδρος Πούτιν ζήτησε από τον Μεντβέντεφ να "συγκροτήσει και να ηγηθεί κυβερνητικής επιτροπής έρευνας η οποία θα διαπιστώσει τα αίτια της συντριβής του Tu-154 στο Σότσι", ανακοίνωσε το Κρεμλίνο διευκρινίζοντας ότι ο αρχηγός του κράτους εξέφρασε "τα βαθύτατα συλλυπητήριά του" στους συγγενείς των θυμάτων.

Ο πρόεδρος της επιτροπής άμυνας του Συμβουλίου Ομοσπονδίας της Ρωσίας, Βίκτορ Όζεροφ, αναφερόμενος στα πιθανά αίτια του δυτυχήματος αποκλείει πλήρως την εκδοχή της τρομοκρατικής ενέργειας: Το αεροσκάφος ήταν του υπουργείου Άμυνας, ο εναέριος χώρος ρωσικός, εδώ δεν υπάρχει καμιά περίπτωση για τρομοκρατική επίθεση. Μετά την απογείωση το αεροσκάφος έπρεπε να εκτελέσει αναστροφή στον αέρα, πάνω απο τη θάλασσα. Ίσως να μην κατάφερε να μπει στην τροχιά που έπρεπε, εξηγεί ο Όζεροφ .

Το αεροσκάφος απογειώθηκε στις 05:40 τοπική ώρα (04:40 ώρα Ελλάδας) από την πόλη Αντλέρ --που βρίσκεται νοτίως του Σότσι, του θέρετρου στη Μαύρη Θάλασσα-- για μια πτήση ρουτίνας με προορισμό τη ρωσική αεροπορική βάση του Χμέιμιμ, κοντά στη Λαττάκεια της βορειοδυτικής Συρίας, σύμφωνα το υπουργείο.

"Συντρίμμια του αεροπλάνου ΤU-154 του ρωσικού υπουργείου Άμυνας βρέθηκαν σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου από τα παράλια της πόλης του Σότσι, σε βάθος 50 έως 70 μέτρων", ανακοίνωσε το υπουργείο.

Το ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος Τουπόλεφ-154 μετέφερε 92 επιβαίνοντες, από τους οποίους περισσότεροι από 60 ήταν μέλη της διάσημης χορωδίας του ρωσικού στρατού Ensemble Alexandrov, μαζί ήταν και ο διευθυντής τους. Οι μουσικοί πήγαιναν να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά μαζί με τις ρωσικές δυνάμεις στην αεροπορική βάση Χμέιμιμ της Συρίας, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Στη λίστα των επιβατών που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο συγκαταλέγονται 64 μέλη της Ensemble Alexandrov, ενός γνωστού μουσικού συνόλου από τις περιοδείες που δίνει στο εξωτερικό υπό την αιγίδα του ρωσικού στρατού, οκτώ στρατιωτικοί μεταξύ των οποίων ο διευθυντής της Ensemble Alexandrov Βαλέρι Χαχίλοφ, οκτώ μέλη του πληρώματος, εννέα δημοσιογράφοι, δύο υψηλόβαθμοι πολιτικοί αξιωματούχοι και η Ελιζαβέτα Γκλίνκα, επικεφαλής μιας πασίγνωστης στη Ρωσία φιλανθρωπικής οργάνωσης.

#TU154: All but 3 choir singers of Alexandrov Ensemble were aboard plane - lead solo singer Vadim Ananyev confirms https://t.co/YBd2Z1tOTW pic.twitter.com/zel5clp4wE