Αναφορές για νέα επίθεση με πυροβολισμούς σε τζαμί στην Κωνσταντινούπολη

Σύμφωνα με την εφημερίδα Turkhaber, ένας δράστης άνοιξε πυρ εναντίον πλήθους, που είχε συγκεντρωθεί για να προσευχηθεί στο τζαμί Hasan Pasha.

Μέχρι στιγμής, υπάρχουν πληροφορίες ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το περιστατικό συνέβη στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης, λίγες ώρες μετά το μακελειό στο κλαμπ Reina, με τους δεκάδες νεκρούς.

