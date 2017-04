Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη στη Στοκχόλμη - Έρημη πόλη μετά την επίθεση με φορτηγό [photos & vid]

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τη φωτογραφία ενός άνδρα, ο οποίος θεωρείται πως συνδέεται με το χτύπημα και ζητούν από τους πολίτες που γνωρίζουν κάτι να δώσουν τις σχετικές πληροφορίες.

«Θέλουμε να έρθουμε σε επαφή με αυτό το πρόσωπο», ανέφερε ένας αξιωματικός, δείχνοντας τη φωτογραφία ενός άνδρα, σχετικά νεαρής ηλικίας, που φορά μια μαύρη κουκούλα. Πρόκειται για εικόνες που τραβήχτηκαν από κάμερες ασφαλείας που βρίσκονταν σε σημείο κοντά στην επίθεση.

Τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι οι αρχές φοβούνται ότι ο δράστης της φονικής επίθεσης κυκλοφορεί ελεύθερος στη Στοκχόλμη και έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Γι' αυτό άλλωστε έχουν ζητήσει από τους πολίτες να μην κυκλοφορούν στους δρόμους, με αποτέλεσμα η σουηδική πρωτεύουσα να μοιάζει με έρημη πόλη.

Μία γυναίκα η οποία εργάζεται σε κτίριο που βρίσκεται σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων από το σημείο της επίθεσης ανέφερε στο «The Local» ότι οι αστυνομικοί δεν επιτρέπουν στον κόσμο να εξέλθει των γραφείων, χωρίς συνοδεία από ένστολους. Επίσης, σημειώνει ότι ελικόπτερα πετούν πάνω από την πρωτεύουσα.

Το τοπικό συμβούλιο άνοιξε τις πόρτες του για να φιλοξενήσει σήμερα όσους πολίτες δεν καταφέρουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, μετά την ακύρωση των δρομολογίων στα τρένα και τα λεωφορεία.

Όπως τόνισε ο επικεφαλής της αστυνομίας στους δημοσιογράφους, μόλις πριν από μία εβδομάδα οι αρχές πραγματοποίησαν άσκηση για ενδεχόμενη τρομοκρατική ενέργεια. «Θέσαμε σε εφαρμογή ένα παρόμοιο σενάριο», είπε. Ωστόσο, σημείωσε ότι δεν υπήρχε κάποια ένδειξη ότι πρόκειται να συμβεί τρομοκρατική επίθεση στη χώρα.

