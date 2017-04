Ανθρωποκυνηγητό για τον επικίνδυνο δραπέτη που έστειλε αντικυβερνητικό μανιφέστο στον Τραμπ [photos & vid]

Στις έρευνες συμμετέχουν εργαζόμενοι σε διάφορες υπηρεσίες, ενώ το FBI διπλασίασε την ανταμοιβή για όποιον δώσει πληροφορίες που μπορεί να οδηγήσουν στη σύλληψή του, προσφέροντας 20.000 δολάρια.

Ο 32χρονος αναζητείται για κλοπές όπλων και για απειλές κατά σχολείων, εκκλησιών και κυβερνητικών οργανισμών.

«Αυξήσαμε την ανταμοιβή για όσους πολίτες μπορούν να μας βοηθήσουν ώστε να υπάρξει μία ασφαλής και ειρηνική διευθέτηση του θέματος» ανέφερε ο επικεφαλής των ερευνών σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε το FBI.

Οι έρευνες ξεκίνησαν όταν ο Τζακουμπόφσκι διέρρηξε ένα κατάστημα όπλων, στις 4 Απριλίου αφαιρώντας συνολικά 16 πυροβόλα όπλα.

Τη Δευτέρα, δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες και περιγραφές των τριών τατουάζ που έχει στα χέρια του, προκειμένου να διευκολυνθεί τυχόν αναγνώρισή του, όπως και ένα βίντεο όπου διακρίνεται ο 32χρονος να στέλνει την επιστολή 161 σελίδων προς τον Αμερικανό πρόεδρο.

