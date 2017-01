Βίντεο του τζιχαντιστή που αιματοκύλησε το Reina [vid]

Οι εικόνες από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας δείχνουν τον καταζητούμενο για το τρομοκρατικό χτύπημα με τους 39 νεκρούς, την ώρα που τσεκάρει το διαβατήριό του. Η εικόνα είναι αρκετά καθαρή και τα χαρακτηριστικά του προσώπου του ευδιάκριτα.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά του, παρά μόνο πληροφορίες που τον θέλουν να κατάγεται από ασιατική χώρα.

Ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Νουμάν Κουρτουλμούς δήλωσε τη Δευτέρα ότι η αστυνομία εντόπισε τα δακτυλικά αποτυπώματα του δράστη και είναι πλέον «κοντά» στο να τον αναγνωρίσει.

Οι τουρκικές αρχές έχουν θέσει υπό κράτηση οκτώ πρόσωπα στο πλαίσιο της έρευνας για την τρομοκρατική επίθεση, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Dogan.

Την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση ανέλαβε νωρίτερα το Ισλαμικό Κράτος με ανακοίνωση που δημοσίευσε σε έναν λογαριασμό της στην υπηρεσία διαδικτυακών μηνυμάτων Telegram.

To ανατριχιαστικό βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης:

