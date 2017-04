Βρετανία: Έκτακτο διάγγελμα της Μέι και σενάρια περί πρόωρων εκλογών

Πριν το διάγγελμα, που θα μεταδοθεί στις 13:15 ώρα Ελλάδος, η Βρετανίδα πρωθυπουργός έχει συγκαλέσει υπουργικό συμβούλιο.

Όπως επισημαίνουν τα βρετανικά ΜΜΕ, δεν έχει διαρρεύσει ακόμη το θέμα στο οποίο θα επικεντρωθεί η Μέι, ωστόσο επισημαίνεται ότι οι ανακοινώσεις τέτοιου είδους αφορούν σε σημαντικά ζητήματα.

Τα σενάρια δίνουν και παίρνουν με το επικρατέστερο να είναι αυτό ότι η Βρετανίδα πρωθυπουργός θα ανακοινώσει την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, λίγους μήνες μετά την απόφαση για Brexit και ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις συνθήκες του «διαζυγίου».

«Οι πρωθυπουργοί κάνουν δηλώσεις στην Ντάουνινγκ Στριτ όταν πρόκειται για κάτι σημαντικό» δήλωσε στο BBC ο πολιτικός συντάκτης Νόρμαν Σμιθ. Αυτές οι ανακοινώσεις συνήθως αφορούν παραιτήσεις και εκλογές, τόνισε και πρόσθεσε «Δεν γνωρίζουμε».

Το BBC μεταδίδει, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή που δεν επιβεβαιώνεται, ότι η Βρετανίδα πρωθυπουργός πρόκειται να ανακοινώσει τη διεξαγωγή εκλογών στις 8 Ιουνίου.

Hearing May will announce General Election for June 8th - one source not confirmed

The last time the lectern was used without a Govt insignia was when Cameron called the General election on 30 March 2015: pic.twitter.com/OT97jqLAEf