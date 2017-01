Διέρρευσε η ημερομηνία πρεμιέρας του «Game Of Thrones»;

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Μetro, το IMDb διέρρευσε κατά λάθος την ημερομηνία που θα κάνει πρεμιέρα ο έβδομος κύκλος της σειράς, δηλαδή στις 25 Ιουνίου.

Φανατικοί θαυμαστές του site εντόπισαν την σχετική πληροφορία στο site του IMDb, η οποία όμως λίγο αργότερα διαγράφτηκε. Οι ίδιοι όμως είχαν προλάβει να κάνουν print screen και το δημοσίευσαν στα social media.

[NEWS] Season 7 episodes 1 of #GameofThrones has been added to IMDb and is set to air june 25th, 2017. pic.twitter.com/RjJFiOQmgT