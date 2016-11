Είμαι ενθουσιασμένος που μπήκα στο σύμπαν του Χάρι Πότερ

Η κινηματογραφική συνέχεια του μαγικού σύμπαντος του Χάρι Πότερ είναι εδώ, σε 3D αλλά και 2D, έχει νέα πρόσωπα και μια υπέροχη απόκοσμη ιστορία για να διηγηθεί στις νέες γενιές θεατών, όπως σημειώνει και ο Κόλιν Φάρελ στη συνέντευξη που παραχωρήθηκε στο «Εθνος της Κυριακής» από την εταιρεία διανομής της ταινίας στην Ελλάδα, Tanweer.

«Δεν είχα διαβάσει τα βιβλία, αλλά είχα δει όλες τις ταινίες που βασίστηκαν στη σειρά του Χάρι Πότερ και αγάπησα κάθε μία από αυτές», λέει ο Κόλιν Φάρελ απαντώντας σε ερώτηση για το πόσο εξοικειωμένος ήταν με τον Χάρι Πότερ και τον μαγικό κόσμο της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ πριν από τη συμμετοχή του στην ταινία. «Τρέφω μεγάλη εκτίμηση για το σινεμά και τη σημασία καθώς και για τις ταινίες που είτε εγείρουν είτε ενέχουν κοινωνική συνείδηση», συνεχίζει.

Φυγή

«Εκτιμώ, επίσης, πολύ τις ταινίες φαντασίας που ενέχουν τη φυγή από την πραγματικότητα. Αυτό σε κάθε περίπτωση δεν μειώνει τον τρόπο με τον οποίο η σειρά του Χάρι Πότερ ανέδειξε τη σημασία της φιλίας και της ενηλικίωσης στη ζωή ενός αγοριού και ενός κοριτσιού. Ομως η φυγή από την πραγματικότητα, έμφυτη και θεμελιώδες μέρος αυτών των ταινιών και των βιβλίων, ήταν κάτι που με συνεπήρε από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη ταινία, χρόνια πριν. Οπότε, όταν έμαθα ότι θα γυριζόταν άλλη μία σειρά και ότι η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ είχε γράψει το σενάριο... ναι, ήμουν ενθουσιασμένος που θα αποτελούσα μέρος αυτού του σύμπαντος». Οποία χαρά και... ξαλάφρωμα, θα λέγαμε, για έναν ηθοποιό να αφήνει για λίγο πίσω του τα βάρη μιας απαιτητικής ερμηνείας και να βυθίζεται σε έναν κόσμο επιβλητικών σκηνικών, υπερθεάματος και εφέ όπου κατά βάση αρκεί να κρατάει το ραβδί του σωστά.

«Ω, μου άρεσε οτιδήποτε είχε να κάνει με τα μαγικά ραβδιά και τις σκηνές δράσης, αν και η δουλειά που χρειάστηκε για τον χαρακτήρα ήταν το πιο διασκεδαστικό κομμάτι για μένα. Τι καλύτερο από μια καλογραμμένη σκηνή με δύο ηθοποιούς αντιμέτωπους που στη συνέχεια τα βάζουν ο ένας με τον άλλον -μία ο ένας, μία ο άλλος- και αντίστροφα, τι πιο διασκεδαστικό από αυτό;», επιμένει ο Κόλιν Φάρελ.

Και οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι ο 40χρονος σταρ από την Ιρλανδία, που εδώ και μια εικοσαετία μοιράζει την καριέρα του ανάμεσα στο Χόλιγουντ και το ευρωπαϊκό σινεμά ενώ σήμερα δεν σταματάει να εκθειάζει το ταλέντο του Γιώργου Λάνθιμου ως πρωταγωνιστής τόσο στον πολυβραβευμένο του «Αστακό» όσο και στη δεύτερη αγγλόφωνη ταινία του «The killing of a sacred deer», παραμένει στιβαρός στη μεγάλη οθόνη, ό,τι κι αν κάνει. Είτε είναι μέρος του κλινικού «λανθιμικού» σύμπαντος είτε του φανταστικού, μαγικού πλαισίου του Χάρι Πότερ.

Ποιος είναι, όμως, ο Πέρσιβαλ Γκρέιβς που υποδύεται ο Φάρελ; Κατά πώς περιγράφει ο ίδιος είναι «ο διευθυντής της Υπηρεσίας Ασφαλείας των Μάγων στο MACUSA (Κογκρέσο Μαγείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής)». Σε έναν παράλληλο κόσμο, μέσα σε ένα κτίριο που δεν το πιάνει ανθρώπινο μάτι, ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Γέιτς, βετεράνος δημιουργός των τεσσάρων τελευταίων ταινιών «Χάρι Πότερ», έχει αναπαράξει τη φανταστική υπηρεσία, κατά το όραμα της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.

«Το σύγχρονο αντίστοιχό του θα ήταν, υποθέτω, ο διευθυντής του FBI ή κάτι παρόμοιο. Η δουλειά του επί της ουσίας έχει να κάνει με την προστασία του πληθυσμού των μάγων στη Βόρεια Αμερική... Είναι, επίσης, κάποιος που έχει πραγματική ικανότητα και έχει εξελιχθεί μέσα από χρόνια μαθητείας, έρευνας και πρακτικής σε πανίσχυρο μάγο», εξηγεί ο Φάρελ.Δεν είναι όμως ο Ντέιβιντ Γέιτς ο μόνος υπεύθυνος για το συνεπές στην κληρονομιά των πρότερων υπερπαραγωγών και συνάμα εντυπωσιακό ως θέαμα κινηματογραφικό αποτέλεσμα. Εκατοντάδες τεχνικοί δούλεψαν στα πλατό της ταινίας που γυρίστηκε στο στούντιο Leavesden, το σπίτι των ταινιών «Χάρι Πότερ», όπως και στο Λίβερπουλ της Αγγλίας ενώ για τα επιβλητικά σκηνικά που αναπαριστούν τη Νέα Υόρκη του ’20 μερίμνησε ο σχεδιαστής παραγωγής Στιούαρτ Γκρεγκ.

Ενθουσιασμένος

«Ηταν καταπληκτικά. Τα σκηνικά ήταν απίστευτα», σχολιάζει ένας ενθουσιώδης Κόλιν Φάρελ, τονίζοντας: «Κάνοντας αυτήν τη δουλειά εδώ και αρκετό καιρό, έχω δει από κοντά πλατό με εκπληκτική δεξιοτεχνία στην τεχνική τους. Το μεγαλείο των σκηνικών που είδα αυτήν τη φορά, το επίπεδο της λεπτομέρειας είναι ανεπανάληπτο.

Ολα σχεδιάστηκαν, φιλοτεχνήθηκαν, ζωγραφίστηκαν και στήθηκαν με πολύ κόπο ενώ ορισμένες από αυτές τις δημιουργίες δεν θα τις δείτε ποτέ στο φιλμ. Πήγαινες σε μια γωνιά του πλατό και έβρισκες βιβλία, λάμπες και μπιχλιμπίδια που δεν χώρεσαν ποτέ στα πλάνα, όμως αποτελούσαν μέρος της λογικής του κόσμου που δημιουργήθηκε».

«ΒΑΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΤΖ. Κ. ΡΟΟΥΛΙΝΓΚ

«Χρυσωρυχείο» 25 δισ. δολαρίων!

Το «Φανταστικά ζώα και πού βρίσκονται» μας ξεναγεί σε μια διαφορετική εποχή του κόσμου των μάγων της Αγγλίδας συγγραφέως Τζ. Κ. Ρόουλινγκ. Βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της, η δράση τοποθετείται στη δεκαετία του 1920, πολύ πριν από τα γεγονότα στις ταινίες Χάρι Πότερ, και μεταφέρεται από τη Βρετανία και το Λονδίνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Νέα Υόρκη, με πρωταγωνιστές τους Εντι Ρεντμέιν (ο βραβευμένος με Οσκαρ πρωταγωνιστής της «Θεωρίας των πάντων»), Κάθριν Γουότερστον, Νταν Φόγκλερ, Κόλιν Φάρελ, Εζρα Μίλερ, Σαμάνθα Μόρτον αλλά και τον Τζόνι Ντεπ σε εμφάνιση-έκπληξη.

Σεναριακό ντεμπούτο της Ρόουλινγκ σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Γέιτς, το φιλμ είναι εμπνευσμένο από το εγχειρίδιο που συμβουλευόταν ο μαθητευόμενος μάγος στη Σχολή του Χόγκουαρτς, «Φανταστικά ζώα και πού βρίσκονται», γραμμένο από τον Νιουτ Σκαμάντερ, Μαγικοζωολόγο.

Η υπόθεση

Ο τελευταίος καταφτάνει στη Νέα Υόρκη του ’26 ψάχνοντας τα απόκοσμα πλάσματα που έχουν ξεφύγει από τη μαγική του βαλίτσα την ώρα που μια μυστηριώδης και τρομακτική οντότητα καταστρέφει δρόμους και κτίρια της πόλης, απειλώντας να ξεσκεπάσει την κοινότητα των μάγων στους «Δεύτερους Σαλεμαίους», μια φανατική φατρία Αμαγων (δηλαδή, ανθρώπων) αποφασισμένων να τους εξολοθρεύσουν.

Οι προσδοκίες από την καινούργια σειρά της Warner Bros σε τούτη την επανεκκίνηση του θρυλικού κινηματογραφικού φραντσάιζ μέσα από ένα ασυνήθιστα τρομακτικό 3D υπερθέαμα, με «τέρατα» και κινδύνους κάθε είδους (εξ ου και η καταλληλότητά του για παιδιά άνω των 12 ετών), που από την επόμενη ταινία θα έχει και τον Τζόνι Ντεπ πλήρως ενταγμένο στο καστ, είναι υψηλές.

Τα χρηματοοικονομικά ορόσημα που κατέκτησε το εμπόρευμα «Χάρι Πότερ» αποκαλύπτουν το εύρος της επένδυσης. Δεκαπέντε χρόνια μετά την πρεμιέρα στις αίθουσες του πρώτου φιλμ, με τίτλο «Ο Χάρι Πότερ και η φιλοσοφική λίθος», η αρχική σειρά, η δεύτερη πιο προσοδοφόρα στην ιστορία, μετράει 8 ταινίες στη διάρκεια μιας ολόκληρης δεκαετίας, από το 2001 έως το 2011 και περί τα 7,7 δισεκατομμύρια δολάρια συνολικά στο παγκόσμιο κινηματογραφικό box office. Τα 7 βιβλία, μεταφρασμένα σε 73 γλώσσες, έχουν πουλήσει πάνω από 450 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και συνιστούν την πιο δημοφιλή λογοτεχνική σειρά όλων των εποχών.

Τα τελευταία τέσσερα κατέρριψαν κάθε ρεκόρ στην ταχύτητα πωλήσεων, με το τελευταίο να ξεπουλά 11 εκατομμύρια αντίτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στο πρώτο 24ωρο της κυκλοφορίας του.

Σήμερα, η αξία ολόκληρης της εμπορικής αλυσίδας του Χάρι Πότερ ανέρχεται στο ιλιγγιώδες ποσό των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχοντας προσθέσει στο χρυσωρυχείο της το φετινό, χωρισμένο σε δύο μέρη, θεατρικό έργο «Harry Potter and the cursed child» του Τζακ Θορν, βασισμένο σε μια πρωτότυπη ιστορία του ίδιου, της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ και του Τζον Τίφανι, που όχι μόνο είναι sold out για τον επόμενο χρόνο αλλά βγήκε και σε βιβλίο!

Θέμα χρόνου

Υποπτευόμαστε ότι είναι θέμα χρόνου και η κινηματογραφική μεταφορά του θεατρικού, ωστόσο προηγείται η παραγωγή της περιπέτειας φαντασίας «Φανταστικά ζώα και πού βρίσκονται», κόστους 180 εκατομμυρίων δολαρίων, που λειτουργεί σαν συμπληρωματικό προοίμιο στον μύθο του μάγου Χάρι Πότερ, αποτελούμενη από πέντε κινηματογραφικά κεφάλαια και όχι τρία όπως αρχικά προβλεπόταν.

Μία ακόμη δεκαετία με ξόρκια και υπερφυσικά πλάσματα προδιαγράφεται ενώ οι αναλυτές αισιοδοξούν δίνοντας στην ταινία ένα παγκόσμιο άνοιγμα με εισπράξεις 200 εκατ. δολαρίων για το Σαββατοκύριακο που διανύουμε (από 18 έως 20 Νοεμβρίου 2016).

Αντα Δαλιάκα

Το μήνυμα στους φαν

Το μήνυμα του Κόλιν Φάρελ για τους φαν που θα σπεύσουν στη σκοτεινή αίθουσα για χάρη των «Φανταστικών Ζώων»; «Να διασκεδάσετε και να ταξιδέψετε σε έναν άλλο κόσμο. Αν συμμετέχετε με την ψυχή σας και μπείτε σε αυτόν τον κόσμο για δύο ώρες, τότε θα έχουμε πετύχει τον στόχο μας».