Εκρηξεις δίπλα στο λεωφορείο της Ντόρτμουντ - Τραυματίστηκε ο Μαρκ Μπάρτρα [photos]

Σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα Bild,ο Ισπανός ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε στο χέρι και είναι σοκαρισμένος από το περιστατικό.

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ επιβεβαίωσε μέσω Twitter το περιστατικό. «Κατά την αναχώρηση του λεωφορείου μας, έλαβε χώρα ένα περιστατικό. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε…» ανέφερε το πρώτο tweet της ομάδας ενώ σε δεύτερο tweet έγραψε: «Έκρηξη βόμβας στο λεωφορείο της ομάδας στο ξενοδοχείο όπου έμεναν οι παίκτες. Οι ποδοσφαιριστές είναι ασφαλείς. Δεν υπάρχει κίνδυνος στο στάδιο».

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία αναφέρει ότι τα τζάμια του πούλμαν έσπασαν και επιβεβαιώνει τον τραυματισμό ενός ανθρώπου. «Δεν είναι ακόμη δυνατό να γνωρίζουμε τι ήταν η έκρηξη αυτή ή που βρισκόταν το αντικείμενο που εξερράγη» τονίζει η εν λόγω ανακοίνωση.

Monaco fans just started singing "Dortmund". Very warmly received by Dortmund fans in the stadium. pic.twitter.com/vPVVy7J7iq

Το ματς με την Μονακό αναβλήθηκε και αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο.

Thanks for your patience and understanding and the "Dortmund! Dortmund" chants, dear supporters of @AS_Monaco_EN! pic.twitter.com/Gcz9XGQY0J