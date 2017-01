Σοκ στις ΗΠΑ: Ένοπλος σκότωσε πέντε ανθρώπους σε αεροδρόμιο της Φλόριντα [photos & vid]

Το γραφείο του σερίφη του Broward επιβεβαίωσε το δραματικό απολογισμό με tweet του.

Update: 5 ppl dead; 8 injured were taken to an area hospital.

Η δήμαρχος της κομητείας του Μπρόουαρντ δήλωσε στο CNN ότι η αστυνομία διερευνά το κίνητρο του δράστη της επίθεσης.

Αμερικανικά δίκτυα μετέδωσαν με επιφύλαξη ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί από γκαράζ του αεροδρομίου. Παρότι η πληροφορία αυτή προκάλεσε ανησυχία και για δεύτερο ένοπλο, τελικώς δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται.

To διεθνές αεροδρόμιο «Χόλιγουντ» του Φόρτ Λότερντεϊλ είναι το δεύτερο μεγαλύτερο της Φλόριντα. Στοιχεία της κυβέρνησης δείχνουν ότι τον Νοέμβριο του 2016, περίπου 2,5 εκατομμύρια επιβάτες ταξίδεψαν μέσω του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με το CNN, το αεροδρόμιο έχει τέσσερα τέρμιναλ και εξυπηρετεί περίπου 30 αεροπορικές εταιρίες.

Φέρεται να ταυτοποιήθηκε ο δράστης

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο άντρας που άνοιξε πυρ στο διεθνές αεροδρόμιο Χόλιγουντ του Φορτ Λότερντεϊλ στην Φλόριντα των ΗΠΑ, με τον Γερουσιαστή Μπιλ Νέλσον να ισχυρίζεται ότι το όνομά του ένοπλου είναι Εστεμπαν Σαντιάγκο. Το ABC News μετέδωσε λίγη ώρα αργότερα ότι επιβεβαίωσε την ταυτότητα του δράστη μέσω αστυνομικής πηγής και όντως πρόκειται για τον Έστεμπαν Σαντιάγκο.

Ο δράστης, που φέρεται να είναι 26 ετών, φορούσε ένα μπλουζάκι Star Wars και είχε στην κατοχή του στρατιωτική ταυτότητα.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο MSNBC ότι στόχευε τυχαία τα θύματά του αλλά προσπαθούσε να τους πετύχει στο κεφάλι.

Το αμερικανικό δίκτυο μεταδίδει ότι ο άντρας συνελήφθη από την αστυνομία όταν αναγκάστηκε να γεμίσει το όπλο του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο Σαντιάγκο είναι Αμερικανός πολίτης. Το Fox News αναφέρει ότι γεννήθηκε στο Νιου Τζέρσεϊ και είχε ζήσει και στην Αλάσκα.

Τα τελευταία χρόνια, ζούσε στη Νάπολη της Φλόριντα.

Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

Την ώρα της επίθεσης, στο αεροδρόμιο βρισκόταν ο Άρι Φλέισερ, πρώην γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Τζορτζ Μπους.

«Είμαι στο αεροδρόμιο του Φορτ Λότερντεϊλ, ακούστηκαν πυροβολισμοί. Ο κόσμος τρέχει» έγραψε ο ίδιος.

I'm at the Ft. Lauderdale Airport. Shots have been fired. Everyone is running.