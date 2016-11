Ένοπλος άνοιξε πυρ στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο - Οκτώ τραυματίες [vid]

Η αστυνομία της περιοχής, που έσπευσε άμεσα στο σημείο, ανακοίνωσε ότι ο δράστης «εξουδετερώθηκε» και ότι οι φοιτητές μπορούσαν να κυκλοφορήσουν πάλι με ασφάλεια.

Νωρίτερα, το πανεπιστήμιο είχε γράψει στο λογαριασμό του στο Twitter: «Ένοπλος πυροβολεί στην πανεπιστημιούπολη. Τρέξτε, κρυφτείτε, δώστε μάχη».

Λίγη ώρα αργότερα, έγραψε: «Συνεχίστε να κρύβεστε στο βόρειο τμήμα της Πανεπιστημιούπολης».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα της επίθεσης.

Οι ίδιοι οι φοιτητές μοιράστηκαν φωτογραφίες από το campus, προτρέποντας στους συναδέλφους τους να κρυφτούν και να «οχυρώσουν» τις πόρτες.

I'm safe in a barricaded room. If you're on campus, get in a room and stay safe. pic.twitter.com/Gaw7gjTx6w