Ένοπλος κρατάει ομήρους σε τράπεζα της Φλόριντα

Σύμφωνα με μάρτυρα, μέσα στο κτίριο της τράπεζας υπάρχουν τουλάχιστον 11 άτομα, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά πολύπλοκη την υπόθεση της διάσωσής τους.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας υπό την απειλή όπλου, υποχρέωσε τους φύλακες να κλειδώσουν την πόρτα, κρατώντας ως ομήρους το προσωπικό και όσους πελάτες βρίσκονταν μέσα.

Στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή αστυνομική δύναμη, καθώς και η ειδική ομάδα της SWAT, η οποία περιμένει εντολές για να επέμβει.

Eιδικός διαπραγματευτής της αστυνομίας έχει αναλάβει προς το παρόν να έρθει σε επαφή με τον δράστη, προκειμένου να αποφευχθεί το μακελειό.

Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί πυροβολισμοί ή τραυματίες. Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι πρόλαβαν και βγήκαν από το κτίριο, ο οπλοφόρος επιχείρησε να ληστέψει την τράπεζα, αλλά ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί μέσα και να θέσει σε εφαρμογή το εναλλακτικό πλάνο διαφυγής του, απειλώντας να σκοτώσει ομήρους αν δεν τον αφήσουν να απομακρυνθεί.



Η αστυνομία του Τζάκσονσβιλ έδωσε εντολή να εκκενωθεί περιμετρικά η περιοχή, καθώς και όσες επιχειρήσεις και καταστήματα βρίσκονται σε αρκετά μεγάλη ακτίνα. Το ενδεχόμενο επέμβασης εξετάζεται σοβαρά από τον επικεφαλής της επιχείρησης, ενώ απαγορεύτηκε σε όλους να τραβούν βίντεο και φωτογραφίες από τις θέσεις που έχουν λάβει οι άνδρες της SWAT, καθώς εγκυμονεί μεγάλος κίνδυνος για τους ομήρους.