Επανακαταμέτρηση των ψήφων θα ζητήσει η τουρκική αντιπολίτευση

Ο Μπουλέντ Τεζτζάν, αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος CHP κατήγγειλε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN-Türk μια «παράβαση» μετά την απόφαση της Ανώτατης Εκλογικής Επιτροπής (YSK) να θεωρήσει έγκυρα τα ψηφοδέλτια που δεν έφεραν την επίσημη σφραγίδα.

Την ίδια ώρα το φιλοκουρδικό Κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών HDP γνωστοποίησε στο Twitter ότι θα ζητήσει την επανακαμέτρηση των ψήφων που προήλθαν από τα «δύο τρίτα» των καλπών.

Το HDP γράφει σε tweet του ότι το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu αναφέρει ότι η ενσωμάτωση έχει φτάσει το 99% ενώ η εκλογική επιτροπή αναφέρει ότι έχει καταμετρηθεί το 91% των ψήφων.

Our spox: AA states 99% of ballot boxes have been opened. But the Supreme Election Council states that 91% of ballot boxes have been opened. pic.twitter.com/M74mo8nW49