Επτάχρονη περιγράφει τη ζωή στο εμπόλεμο Χαλέπι μέσω Twitter

«Είμαι τόσο θλιμμένη. Η κατάσταση είναι τόσο άσχημη» λέει στα αγγλικά, σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter. Αργότερα διακρίνεται να κρατά ένα πλακάτ που γράφει: «συμπαρασταθείτε στο Χαλέπι. Σας παρακαλώ, σταματήστε τους βομβαρδισμούς και λήξτε την πολιορκία».

Το βίντεο, που αναρτήθηκε την Τρίτη και συνοδεύεται από το κείμενο «καταγράφοντας (την κατάσταση) το πρωί έπειτα από μια νύχτα βομβαρδισμών» είναι το πιο πρόσφατο που μοιράστηκε το κορίτσι με τους 94.000 χρήστες που την ακολουθούν πιστά στο Twitter όπου περιγράφει την ζωή στην διαλυμένη από τον πόλεμο πόλη της Συρίας.

Ο λογαριασμός της είναι για πολλούς το συγκλονιστικό ανθρώπινο πρόσωπο μιας σύρραξης, που μαίνεται επί 6 χρόνια και κατά τη διάρκεια της οποίας χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους και εκατομμύρια έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Σε αυτόν τον λογαριασμό, τον οποίο διαχειρίζεται η μητέρα της, η Αλαμπέντ αναρτά φωτογραφίες από τα κατεστραμμένα κτίρια της πόλης αλλά και φωτογραφικά στιγμιότυπα της ίδιας στο σπίτι της.

What are we doing? We are reading Harry Potters. - Bana #Aleppo pic.twitter.com/wzuZq62Em0