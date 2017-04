Τρομοκρατική επίθεση στη Στοκχόλμη: Φορτηγό έπεσε πάνω σε πεζούς - Δύο νεκροί, πολλοί τραυματίες [photos & vid]

«Η Σουηδία δέχτηκε επίθεση. Όλες οι πληροφορίες δείχνουν ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση», δήλωσε ο Λεβέν.

Η σουηδική αστυνομία μιλάει για δύο νεκρούς, ωστόσο τα τοπικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για πέντε νεκρούς και περίπου 20 τραυματίες, πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα.

Η εταιρεία Spendrups στην οποία ανήκει το φορτηγό ανέφερε ότι το φορτηγό εκλάπη. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, κατά τη διάρκεια παράδοσης προϊόντων στο εστιατόριο Καλιέντε, κάποιος πήδηξε στην καμπίνα του φορτηγού και έφυγε με το όχημα, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης φορούσε μαύρη κουκούλα.

Τα τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν επίσης ότι έχει συλληφθεί ένα άτομο, χωρίς να επιβεβαιώνεται επίσημα η πληροφορία. Οι σταθμοί του Μετρό στην πρωτεύουσα της Σουηδίας έχουν κλείσει. Μετά την επίθεση, οι αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν τη Βουλή και να ανάκτορα, ενώ όλοι οι υπουργοί βρίσκονται σε ασφαλή σημεία.

Το χρονικό

Το περιστατικό έγινε μπροστά σε ένα πολυκατάστημα, στη διασταύρωση μιας λεωφόρου και του πιο πολυσύχναστου πεζόδρομου της σουηδικής πρωτεύουσας.

«Ένα όχημα τραυμάτισε ανθρώπους στο Ντοτνινγκάταν», ανέφερε μια εκπρόσωπος της αστυνομίας, η Τουβέ Χεγκ, μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb