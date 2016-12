Μακελειό στο Βερολίνο: Φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος - Τουλάχιστον εννέα νεκροί και 50 τραυματίες [photos&vids]

Το φορτηγό εισέβαλε στον χώρο που είχε στηθεί η χριστουγεννιάτικη αγορά της πλατείας Breitscheidplatz, στο δυτικό Βερολίνο.

Μέσω tweet της, η αστυνομία ζήτησε από τους Βερολινέζους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να μην μετακινούνται στους δρόμους.

Την ευθύνη για την αιματηρή επίθεση στο Βερολίνο ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος, όπως μεταδίδει η αμερικανική εφημερίδα Washington Post.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι τζιχαντιστές πανηγυρίζουν για την επίθεση στο Twitter. Παρόλα αυτά, το Βερολίνο δεν μιλάει ακόμη επίσημα για τρομοκρατικό χτύπημα, με αξιωματούχους να αναφέρουν ότι μην αποκλείουν το ενδεχόμενο ατυχήματος.

Εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας επιβεβαίωσε στο κανάλι Ν24 ότι ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο συνοδηγός του φορτηγού σκοτώθηκε κατά την σύγκρουση.

Για την επίθεση στο Βερολίνο ενημερώνεται αυτή την ώρα η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Δημοσιογράφος της Berliner Morgenpost περιέγραψε τις σκηνές που εκτυλίσσονται ως «φρικιαστικές».

Η εφημερίδα Berliner Zeitung μεταδίδει ότι η αστυνομία έχει δημιουργήσει ήδη ένα σημείο όπου οι παρευρισκόμενοι μπορούν να συναντήσουν μέλη της οικογένειάς τους.

Truck ploughs through Christmas market in Berlin. At least one dead, many injured. First video from @morgenpost reporter. pic.twitter.com/4QXvLpPsIt