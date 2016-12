Ανατροπή στην τραγωδία του Βερολίνου: Πιθανότατα «λάθος άνθρωπος» ο Πακιστανός ύποπτος

Η εφημερίδα Die Welt επικαλούμενη την αστυνομία αναφέρει ότι ο δράστης της επίθεσης στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Βερολίνου παραμένει ασύλληπτος και οπλοφορεί προειδοποιώντας ότι μπορεί να υπάρξουν και νέες επιθέσεις.

Η ίδια πηγή επικαλείται πηγές ασφαλείας, σύμφωνα με τις οποίες η αστυνομία δεν θεωρεί ότι ο συλληφθείς Πακιστανός είναι ο δράστης.

Αλλά και επισήμως, κατά τη συνέντευξη τύπου που ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας, η αστυνομία εκφράζει πλέον επιφυλάξεις για το κατά πόσο ο συλληφθείς είναι ο δράστης της επίθεσης που σκόρπισε τον θάνατο στο κεντρικό Βερολίνο, αφήνοντας πίσω του 12 νεκρούς και 48 τραυματίες, 18 εκ των οποίων σοβαρά.

«Ο προσωρινός συλληφθείς ύποπτος αρνείται τις κατηγορίες. Γι αυτό είμαστε σε εξαιρετική εγρήγορση», έγραψε στο Twitter η αστυνομία, συστήνοντας στους πολίτες να κάνουν το ίδιο, προειδοποιώντας τους ωστόσο: «Αν παρατηρήσετε κάτι ύποπτο, παρακαλούμε, μην ερευνήσετε μόνοι σας. Είναι δική μας δουλειά!».

