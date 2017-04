Γιατί ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μίλησε μέσω FaceTime με τη Lady Gaga [vid]

Το βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το παλάτι, αποτελεί μία ομολογουμένως πρωτότυπη για τα δεδομένα της βασιλικής οικογένειας πρωτοβουλία, στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης για τα ζητήματα ψυχικής υγείας.

Ο Ουίλιαμ και η ποπ σταρ ένωσαν τις δυνάμεις τους, με στόχο να πείσουν τους ανθρώπους να είναι πιο ανοικτοί σε ό,τι αφορά την ψυχική τους υγεία και να αντιμετωπίσουν το στίγμα που συνοδεύει τις ψυχικές ασθένειες.

«Είναι ώρα πια όλοι να μιλούν ανοικτά για την ψυχική υγεία. Είναι ακριβώς το ίδιο όπως και η υγεία του σώματος», είπε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ. Η Lady Gaga από την πλευρά της σημείωσε ότι το να μιλάει κανείς για την ψυχική υγεία του επιτρέπει να αισθάνεται ότι «δεν πρέπει να κρύβεται πια».

The Duke of Cambridge and @LadyGaga join forces to encourage more people to speak openly about their mental health #OKtosay pic.twitter.com/kCuQyS3Svn