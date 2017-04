Η αντίδραση που είχε όμως η Natasha Exelby, του αυστραλιανού ABC, αποτελεί μία από τις πιο αληθινές τηλεοπτικές στιγμές που έχουν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας.

Το βίντεο των 11 δευτερολέπτων έχει γίνει viral και πολλοί είναι εκείνοι οι χρήστες των social media που ευχαρίστησαν την παρουσιάστρια για το γέλιο που τους χάρισε.

That feeling when you're caught daydreaming at work :) (via @UmmRKSZ ) #mediawatch pic.twitter.com/lRkTbpygfo