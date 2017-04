Η Μελάνια σκούντηξε τον Τραμπ στο άκουσμα του εθνικού ύμνου και το διαδίκτυο παραληρεί [vid]

Την ώρα που το ζευγάρι στάθηκε σε στάση προσοχής στο άκουσμα του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ, η Μελάνια και ο Μπάρον σήκωσαν το χέρι τους στο ύψος της καρδιάς, στην παραδοσιακή έκφραση σεβασμού. Την ίδια ώρα, όμως, ίσως αφηρημένος ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκανε την ίδια κίνηση, κάτι που πρόσεξε η Μελάνια, που τον σκούντηξε ελαφρά. Τότε ο πρόεδρος έβαλε αμέσως την παλάμη του στο μέρος της καρδιάς, όπως πάντα έκανε στο παρελθόν.



*Anthem plays*

Trump: oh I know this song!



Melania: *nudge*



Trump: I know, I was just seeing if you would notice.. pic.twitter.com/BkJFzPrTMs