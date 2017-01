Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της βασίλισσας Ελισάβετ μετά το κρυολόγημα

Φορώντας ένα πανωφόρι με έντονο μπλε χρώμα και καπέλο, η βασίλισσα έφθασε με τον σύζυγό της, τον 95χρονο πρίγκιππα Φίλιππο, στην εκκλησία της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής στο Σάντρινχαμ της ανατολικής Αγγλίας, όπου κατά παράδοση περνάει τις εορταστικές περιόδους στην εξοχική της κατοικία.

Το ταξίδι στο Σάντρινχαμ καθυστέρησε κατά μία ημέρα επειδή τόσο η ίδια όσο και ο Φίλιππος υπέφεραν από βαρύ κρυολόγημα, όπως ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκινγχαμ.

The Queen makes first public appearance in a month by attending Sandringham church with Kate, William and Pippa https://t.co/cEtn9myJCM pic.twitter.com/NV9MVA0ECc