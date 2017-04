Ημέρα δράματος στη Μεσόγειο: Διασώθηκαν περισσότεροι από 2.000 μετανάστες [photos & vid]

Σύμφωνα με αξιωματούχους και αυτόπτες μάρτυρες, διασώθηκαν συνολικά 2.074 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε 16 λαστιχένιες λέμβους και τρία μικρά ξύλινα σκάφη, ενώ ένας άνθρωπος ανασύρθηκε νεκρός, σύμφωνα με ανάρτηση που έκαναν στο Twitter οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF), σχολιάζοντας πως «η θάλασσα εξακολουθεί να είναι νεκροταφείο». Ο εκπρόσωπος της ακτοφυλακής επιβεβαίωσε πως ένας άνθρωπος πέθανε αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες.

Οι MSF ανέφεραν πως δύο σκάφη τους, το Aquarius και το Prudence, διέσωσαν περίπου 1.000 ανθρώπους που επέβαιναν σε εννέα πλεούμενα.

Πρόσφυγες προσπαθούσαν απεγνωσμένα να επιπλεύσουν αφού εγκατέλειψαν τη λαστιχένια λέμβο τους στη διάρκεια μιας επιχείρησης διάσωσης από το σκάφος Phoenix της ομάδας διάσωσης Migrant Offshore Aid Station (MOAS).

