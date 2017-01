ΗΠΑ: MKO κατά της διαφθοράς θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά του Τραμπ

Η μκο Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (Crew) διευκρίνισε σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες ότι θα προσφύγει σήμερα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.

Με τη διατήρηση μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, επισημαίνει η Crew, των δεσμών που έχει με εκατοντάδες εταιρείες που συνδέονται με τον όμιλό του, Trump Organization, ο Τραμπ παραβιάζει το Σύνταγμα.

Ένα άρθρο του αμερικανικού Συντάγματος προβλέπει ότι κανένα πρόσωπο που κατέχει κάποιο δημόσιο αξίωμα δεν μπορεί χωρίς τη συμφωνία του Κογκρέσου να "αποδεχθεί κάποιο δώρο, κάποιο έσοδο, ή οποιοδήποτε αξίωμα ή τίτλο από έναν βασιλιά, πρίγκιπα ή ένα ξένο κράτος".

Για την Crew, ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει, όπως έκανε και πριν από την εκλογή του, να λαμβάνει "χρήματα και χάρες από ξένες κυβερνήσεις, πελάτες των ξενοδοχείων του, μισθώσεις ακινήτων και συναλλαγές στο εξωτερικό που αφορούν ακίνητα".

Η μκο επισημαίνει κυρίως την Κίνα, την Ινδία, την Ινδονησία και τις Φιλιππίνες.

"Όταν ο πρόεδρος θα διαπραγματευτεί εμπορικές συμφωνίες με αυτές τις χώρες, ο αμερικανικός λαός δεν θα έχει κανένα μέσο για να μάθει αν φροντίζει επίσης για τα κέρδη του επιχειρηματία Τραμπ", υπογραμμίζει η οργάνωση.

Για να αποφύγει ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων, ο Ντόναλντ Τραμπ εμπιστεύτηκε τη διεύθυνση της εταιρείας του στους δυο μεγαλύτερους γιους του όπως και σε έναν παλιό συνεργάτη του, τον Άλεν Βάισελμπεργκ.

Ωστόσο δεν τις παραχώρησε, το οποίο σημαίνει ότι εξακολουθεί πάντα να έχει οικονομικό συμφέρον από την τύχη του ομίλου του.

Ο διευθυντής του Γραφείου Κυβερνητικής Δεοντολογίας, Ουόλτερ Σάουμπ, είχε κρίνει μετά την ανακοίνωση των μέτρων που λαμβάνει ο Ντόναλντ Τραμπ στις 11 Ιανουαρίου ότι το σχέδιο αυτό δεν επιτρέπει τον αποκλεισμό οποιουδήποτε κινδύνου να υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων.

Για να φέρει εις πέρας την προσφυγή της στη δικαιοσύνη, η μκο Crew υπογραμμίζει ότι περιβάλλεται από πολλούς υψηλόβαθμους συνταγματολόγους.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται κυρίως ο Ρίτσαρντ Πέιντερ και ο Νόρμαν Άιζεν που κατείχαν και οι δύο θέση νομικού συμβούλου για θέματα δεοντολογίας επί των προέδρων Τζορτζ Μπους και Μπαράκ Ομπάμα.

Ο Νόρμαν Άιζεν είναι επίσης ένας από τους ιδρυτές της μκο Crew, η οποία ιδρύθηκε το 2003 από εξέχουσες προσωπικότητες της αριστεράς.