Ιρλανδός βουλευτής μιλούσε στο κοινοβούλιο και η γραβάτα του άρχισε να... τραγουδά [vid]

Ο Ιρλανδός πολιτικός Aengus Ó Snodaigh μιλούσε για το πολύ σημαντικό θέμα των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο, όταν η εορταστική γραβάτα που φορούσε άρχισε να τραγουδά.



Ο Ó Snodaigh δεν έδειξε να πτοείται και συνέχισε την ομιλία του, ενώ η γραβάτα του έπαιζε τα «Santa Claus is Coming to Town» και «'We Wish you a Merry Christmas».





Οι παρεβρισκόμενοι βουλευτές σάστισαν και προσπαθούσαν να καταλάβουν από πού προέρχονταν η μουσική.



Πηγή: CNN