Επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο στα δικαστήρια της Σμύρνης - Δύο νεκροί [photos & vid]

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ, δύο δράστες επιχείρησαν να πλησιάσουν το κτίριο με αυτοκίνητο, το οποίο ήταν παγιδευμένο με εκρηκτικά και στη συνέχεια ακολούθησε η έκρηξη.

Το πρακτορείο Anadolu μεταδίδει πως από την επίθεση σκοτώθηκαν τουλάχιστον δύο άνθρωποι, ένας αστυνομικός και ένας δικαστικός υπάλληλος και τραυματίστηκαν ακόμη 10 άτομα, που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία για τις πρώτες βοήθειες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τη σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Το γεγονός ότι η έκρηξη οφείλεται σε παγιδευμένο όχημα, επιβεβαίωσε στο CNN Turk ο γενικός γραμματέας του δήμου της Σμύρνης Μπουγκρά Γκιοκτσέ.

Συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης:

Η επίθεση έγινε κοντά σε ένα σημείο ελέγχου της αστυνομίας, στην είσοδο του δικαστικού μεγάρου απ' όπου εισέρχονται στο κτίριο δικαστές και εισαγγελείς.

Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών των δυνάμεων ασφαλείας με τους δύο δράστες, οι οποίοι και έπεσαν νεκροί από τα πυρά.

Ο κυβερνήτης της Σμύρνης Μουσταφά Τοπράκ δήλωσε ότι οι δράστες ήταν οπλισμένοι με ημιαυτόματα Καλάσνικοφ και χειροβομβίδες, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που διακινήθηκαν στα social media.

Πρόσθεσε ότι υπήρχε και ένα δεύτερο ύποπτο όχημα, το οποίο ειδικοί πυροτεχνουργοί της αστυνομίας ανατίναξαν με ελεγχόμενη έκρηξη, καθώς θεωρήθηκε ότι ανήκε στους δράστες της επίθεσης.

Όπως ο ίδιος ανέφερε, τα μέχρι στιγμής ευρήματα υποδεικνύουν πως για την επίθεση ευθύνεται η κουρδική αυτονομιστική οργάνωση Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK).

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ, συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τυχόν τρίτου ατόμου, που ενδέχεται να σχετίζεται με την επίθεση.

Η περιοχή, που μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο, έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

VIDEO: Sound of gunfire following reported car bomb explosion in #Izmir #Turkey. - @TheAnkaraTimes pic.twitter.com/RkOp6jUWQu