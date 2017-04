Και δεύτερη «συγγνώμη» από την United Airlines για το επεισόδιο με τη βίαιη απομάκρυνση επιβάτη μετά τη ραγδαία πτώση των μετοχών [vid]

Η εταιρεία υπέστη ζημία 1 δισ. δολαρίων, γεγονός που αποδίδεται στον αντίκτυπο και τις αρνητικές αντιδράσεις που προκλήθηκαν από το πρωτοφανές περιστατικό, προκαλώντας ακόμη και την αντίδραση του Λευκού Οίκου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας χαρακτήρισε την υπόθεση «πραγματικά τρομακτική». «Κανείς, ποτέ, δεν πρέπει να πέφτει θύμα μίας τέτοιας άσχημης συμπεριφοράς», ανέφερε ο Όσκαρ Μούνοζ σε σημείωμα προς τους υπαλλήλους της εταιρείας την Τρίτη, μία ημέρα μετά τη δημοσίευση του βίντεο που αναπαράχθηκε με καταιγιστική ταχύτητα στα social media.

Ο άνδρας απομακρύνθηκε με τη βία από αεροσκάφος, στο αεροδρόμιο του Σικάγο, με την αιτιολογία ότι η πτήση ήταν υπεράριθμη. Όταν αρνήθηκε εθελοντικά να παραχωρήσει τη θέση του, υπάλληλοι σεκιούριτι τον σήκωσαν από τα χέρια και τα πόδια και τον έσυραν εκτός αεροπλάνου, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των υπολοίπων επιβατών, οι οποίοι αντέδρασαν φωνάζοντας και τράβηξαν βίντεο με το κινητό τους τηλέφωνο.

«Ω Θεέ μου» και «Κοιτάξτε τι του κάνετε», ήταν μερικές από τις κουβέντες που έλεγαν οι επιβάτες απευθυνόμενοι στους υπαλλήλους της εταιρείας.

