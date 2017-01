Κι άλλη γκάφα του Τραμπ: Ανέβασε φωτογραφία από την ορκωμοσία του... με λάθος ημερομηνία

Ο Αμερικανός πρόεδρος δέχτηκε δώρο από έναν φωτογράφο μία φωτογραφία που δείχνει το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στις 20 Ιανουαρίου για την τελετή ορκωμοσίας του. Ενθουσιασμένος, ανήρτησε τη φωτογραφία στον λογαριασμό του στο Twitter γράφοντας μάλιστα ότι θα κοσμήσει την αίθουσα των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, η φωτογραφία έχει ένα τεράστιο λάθος. Στο κάτω μέρος γράφει την ημερομηνία «21 Ιανουαρίου 2017», δηλαδή μία ημέρα μετά την ορκωμοσία Τραμπ. Στις 21 Ιανουαρίου, αντίθετα, έγινε η μεγάλη πορεία του κινήματος των γυναικών που αντιδρούν στην εκλογή Τραμπ και αποτέλεσε τη μεγαλύτερη σε όγκο διαμαρτυρία στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

A photo delivered yesterday that will be displayed in the upper/lower press hall. Thank you Abbas! pic.twitter.com/Uzp0ivvRp0