LIVE: Αλλαγή «σκυτάλης» στις ΗΠΑ - Στον Λευκό Οίκο το ζεύγος Τραμπ [photos&vids]

Η ιστορική αυτή μεταφορά της εξουσίας από τον Δημοκρατικό Μπαράκ Ομπάμα στον Ρεπουμπλικανό Ντόναλντ Τραμπ έρχεται σε μια ταραχώδη περίοδο στις ΗΠΑ και βρίσκει τους πολίτες βαθύτατα διχασμένους.

Ο 70χρονος δισεκατομμυριούχος θα ορκιστεί -ακριβώς στις 12:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Ελλάδος)- να τηρήσει, να προστατεύσει και να υπερασπιστεί το Σύνταγμα.



17:05 Φωτογραφία από την υποδοχή του ζεύγους Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με το πρόγραμμα τα δύο ζευγάρια θα πιούν τσάι πριν ξεκινήσουν για το Καπιτώλιο.



16:58 Ο Μπαράκ Ομπάμα φιλάει την Μισέλ Ομπάμα λίγα λεπτά πριν φτάσει στον Λευκό Οίκο το ζεύγος Τραμπ. Ο απερχόμενος πρόεδρος έχει ευχαριστήσει πολλές φορές τη σύζυγό του τις τελευταίες ημέρες.

16:51 Το ζεύγος Ομπάμα περιμένει να υποδεχτεί τους νέους ενοίκους του Λευκού Οίκου, Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ.

16:50 Ο Μπαράκ Ομπάμα αποχαιρετά τους Αμερικανούς. «Ηταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να σας υπηρετώ. Με κάνατε καλύτερο ηγέτη και καλύτερο άνθρωπο»

