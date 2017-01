Μ. Ράιλανς, Βικτόρια Μπέκαμ και Ν. Χάρις στη λίστα των τιμώμενων από την Ελισάβετ

Κάθε χρόνο η βασίλισσα Ελισάβετ απονέμει τιμητικές διακρίσεις σε πρόσωπα για τη συνεισφορά τους στη βρετανική κοινωνία, στον πολιτισμό και στον επιχειρηματικό τομέα.

Ο θεατρικός σκηνοθέτης, συγγραφέας και ηθοποιός Μαρκ Ράιλανς κέρδισε το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου το 2016 για τη συμμετοχή του στην ταινία «Η Γέφυρα Των Κατασκόπων» του Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Ο ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην τηλεοπτική σειρά «Wolf Hall» και ήταν στο καστ της παιδικής ταινίας του Σπίλμπεργκ «BFG» (Μεγάλος Φιλικός Γίγαντας) είναι ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου Shakespeare's Globe του Λονδίνου.

Έχει κερδίσει τρία βραβεία Τόνι, το 2008 για την παράσταση «Boeing-Boeing», το 2011 για το θεατρικό έργο «Jerusalem» και το 2014 για τη Δωδέκατη Νύχτα.

Θα εμφανιστεί στις ταινίες του Κρίστοφερ Νόλαν «Dunkirk» και του Σπίλμπεργκ «The Kidnapping of Edgardo Mortara».

Η Βικτόρια Μπέκαμ είναι γνωστή ως πρώην μέλος του συγκροτήματος Spice Girls, αλλά για το έργο της ως σχεδιάστρια μόδας θα τιμηθεί με το βραβείο OBE (Οfficer of the Most Excellent Order of the British Empire).

Η Βικτόρια Μπέκαμ αναγνωρίστηκε για τα επιτεύγματά της στο χώρο της μόδας, αλλά και για το φιλανθρωπικό της έργο. «Ευχαριστώ όλους εκείνους που βοήθησαν για να γίνει αυτή η χρονιά τόσο ξεχωριστή. Ελπίζω όλοι να έχουμε μία θαυμάσια αρχή το 2017» έγραψε στο Twitter.

Η Ναόμι Χάρις διεκδικεί Χρυσή Σφαίρα β' γυναικείου ρόλου με την ερμηνεία της στην ταινία «Moonlight», είναι γνωστή ως Ιβ Μάνιπενι στις ταινίες Τζέιμς Μποντ «Spectre» και «Skyfall» και θα τιμηθεί για τις υπηρεσίες της στον κινηματογράφο.

Άλλες προσωπικότητες από τον κόσμο της τηλεόρασης, του θεάτρου και του κινηματογράφου που διακρίθηκαν για το έργο τους και θα τιμηθούν το 2017 είναι ο σκηνοθέτης Ρίτσαρντ Ερ, η ενδυματολόγος Τζένι Μπέβαν, που κέρδισε Όσκαρ για τα κοστούμια της ταινίας «Mad Max: Ο Δρόμος της Οργής», ο καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου Almeida Ρούπερτ Γκουλντ και η ηθοποιός Έλεν ΜακΚρόρι που έχει παίξει στις ταινίες «Χάρι Πότερ» και στο «Skyfall».

Ο τραγουδιστής των Kinks Ρέι Ντέιβις και η διευθύντρια της αμερικανικής Vogue, Άνα Γουίντουρ επίσης θα λάβουν τιμητικές διακρίσεις.

