Μακελειό στο Βερολίνο: Φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος - Τουλάχιστον εννέα νεκροί και 50 τραυματίες [photos&vids]

Τα ξημερώματα της Τρίτης ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Τόμας ντε Μεζιέρ τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να προχωρήσει σε εικασίες αλλά παραδέχτηκε ότι υπήρχαν «πολλά στοιχεία» που κάνουν τις αρχές να σκέφτονται το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης. Φειδωλός στις δηλώσεις του εμφανίστηκε και ο υπουργός Εσωτερικών του συνομόσπονδου κρατιδίου του Βερολίνου Αντρέας Γκαϊσέλ, ο οποίος ανέφερε ότι η «αλληλουχία των γεγονότων υποδεικνύει είτε δυστύχημα είτε επίθεση».

Αρκετές ώρες πριν από τις δηλώσεις αυτές, η αμερικανική εφημερίδα Washington Post μετέδιδε πληροφορίες για «πανηγυρισμούς» τζιχαντιστών στο Twitter αλλά και ανάληψη ευθύνης από το Ισλαμικό Κράτος.

Για το αιματηρό περιστατικό ενημερώθηκε από τον Γερμανό υπουργό Εσωτερικών και η Καγκελάριος Μέρκελ. «Θρηνούμε τους νεκρούς και ελπίζουμε ότι οι πολλοί τραυματίες θα μπορέσουν να έχουν τη βοήθεια που χρειάζεται» έγραψε στο Twitter ο εκπρόσωπος της κ. Μέρκελ, Στέφεν Ζάιμπερτ.

Η επίθεση θυμίζει έντονα την τρομοκρατική επίθεση στη Νίκαια στις 14 Ιουλίου, όταν τζιχαντιστής σκότωσε 86 ανθρώπους κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Ημέρας της Βαστίλης

Χάος και πανικός

Το φορτηγό «εισέβαλε» στο χώρο που είχε στηθεί η χριστουγεννιάτικη αγορά της πλατείας Breitscheidplatz, στο δυτικό Βερολίνο. Γερμανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι εκείνη την ώρα, η αγορά «έσφυζε» από ζωή, με δεκάδες τουρίστες αλλά και Βερολινέζους να κάνουν τα χριστουγεννιάτικα ψώνια τους και να απολαμβάνουν την γιορτινή ατμόσφαιρα.

«Οι σκηνές ήταν φρικιαστικές» είπε δημοσιογράφος της Berliner Morgenpost, που βρέθηκε στο σημείο της επίθεσης.

«Πήγαινε με σβηστά τα φώτα…» δήλωσε ηλικιωμένος αυτόπτης μάρτυρας στη γερμανική Berliner MorgenPost, τα γραφεία της οποίας βρίσκονται ακριβώς απέναντι από τη χριστουγεννιάτικη αγορά.

«Δεν ήταν ατύχημα. Πήγαινε με 60χλμ/ώρα μέσα στη μέση της αγοράς… Δεν υπάρχει περίπτωση να εξετράπη της πορείας του και δεν έκανε καμία προσπάθεια να φρενάρει» δήλωσε η Έμα Ράστον, μιλώντας στο βρετανικό δίκτυο Sky News.

«Καθόμασταν και πίναμε όταν ακούσαμε ένα χτύπημα και στη συνέχεια είδαμε τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια να ξηλώνονται… Είδαμε το όχημα να πηγαίνει προς τον κόσμο και ανάμεσα στα περίπτερα και να σαρώνει τα πάντα… Μετά όλα σκοτείνιασαν» είπε η Έμα Ράστον, και συμπλήρωσε: «Ο κόσμος ούρλιαζε… Πήγαμε πίσω στο ξενοδοχείο μας, δεν θέλαμε να μείνουμε άλλο. Δεν ξέραμε εάν θα συμβεί και τίποτα άλλο».

Με τη σειρά της, η τουρίστρια Σαμπρίνα Γκλινζ, από τις ΗΠΑ, αποκάλυψε στο βρετανικό δίκτυο ότι το φορτηγό κατευθύνθηκε προς την αρχή της αγοράς, εκεί που ήταν συγκεντρωμένος ο περισσότερος κόσμος και στη συνέχεια άρχισε να πέφτει πάνω στα περίπτερα.



