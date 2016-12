Μαντόνα, Έλτον Τζον και άλλοι διάσημοι αποχαιρετούν τον Τζορτζ Μάικλ

Ο Τζορτζ Μάικλ άφησε την τελευταία του πνοή ανήμερα τα Χριστούγεννα και η βρετανική αστυνομία θεωρεί ότι ο θάνατός του δεν είναι "ύποπτος". Ο μάνατζέρ του, Μάικλ Λίπμαν, είπε ότι ο τραγουδιστής πέθανε από καρδιακή προσβολή.

«Στο καλό φίλε μου! Ακόμα ένας σπουδαίος καλλιτέχνης μας αφήνει. Μπορεί το 2016 να πάει να γ... ΤΩΡΑ», είναι το γεμάτο θλίψη και οργή μήνυμα που ανέβασε η Μαντόνα στον λογαριασμό της στο Instagram, μαζί με ένα βίντεο όπου η ίδια βραβεύει τον εκλιπόντα καλλιτέχνη.

Μια φωτογραφία του με τον Τζορτζ Μάικλ ανέβασε και ο Έλτον Τζον, γράφοντας: «Είμαι βαθιά σοκαρισμένος. Έχασα έναν αγαπημένο φίλο, τον πιο ευγενικό και γενναιόδωρο, κι έναν εξαίρετο καλλιτέχνη. Οι σκέψεις μου βρίσκονται στην οικογένειά του και τους θαυμαστές του», έγραψε ο βρετανός τραγουδιστής Έλτον Τζον στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Instagram.

Χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε, "Yog" (Yours Only George - Μόνο δικός σας Τζορτζ), το έτερό του ήμισυ στους Wham!, ο Άντριου Ρίντγκελέι, έγραψε πως είναι «συντετριμμένος» από τον θάνατό του.

Heartbroken at the loss of my beloved friend Yog. Me, his loved ones, his friends, the world of music, the world at large. 4ever loved. A xx https://t.co/OlGTm4D9O6