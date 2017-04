«Θα σας επιτεθούμε με πυρηνικά όπλα» απειλεί η Βόρεια Κορέα, «Πάτε γυρεύοντας...» απαντά ο Τραμπ

Η ένταση κλιμακώθηκε ραγδαία στην κορεατική χερσόνησο έπειτα από τις δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων περί ανάληψης δράσης εκ μέρους της Ουάσιγκτον, μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον της Συρίας την περασμένη εβδομάδα κι ενώ επικρατεί ανησυχία ότι η Πιονγιάνγκ ενδέχεται να προχωρήσει σύντομα στην έκτη κατά σειρά πυρηνική δοκιμή.

Ένα προειδοποιητικό μήνυμα με αποδέκτη τη Βόρεια Κορέα έστειλε στο μεταξύ μέσω του λογαριασμού του στο Twitter ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας την Κίνα να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του ζητήματος.

Στο tweet του, ο Τραμπ έγραψε χαρακτηριστικά:

«Η Βόρεια Κορέα πάει γυρεύοντας. Αν η Κίνα αποφασίσει να βοηθήσει, αυτό θα είναι σπουδαίο. Αν όχι, θα λύσουμε το πρόβλημα χωρίς αυτούς».

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A.