Μωρό γεννήθηκε πρόωρα εν ώρα πτήσης [photos]

Το πλήρωμα έσπευσε να βοηθήσει την Νάφι Ντιάμπι, όταν εκείνη άρχισε να νιώθει τους πόνους της γέννας, σε μια πτήση μεταξύ Κόνακρι και Ουαγκαντούγκου, στη Μπουργκίνα Φάσο.



Welcome on board Princess! Applause goes to our cabin crew! 👏🏻👶🏽 pic.twitter.com/FFPI16Jqgt