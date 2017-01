Ο Αντόνιο Ταγιάνι νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Στον τέταρτο και τελευταίο γύρο της εκλογής, ο υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος κ Ταγιάνι «μονομάχησε» με τον επίσης Ιταλό και υποψήφιο των Σοσιαλιστών Τζιάνι Πιτέλα, και αναδείχτηκε νικητής με 351 ψήφους έναντι 282.

Συνολικά, ψήφισαν 713 ευρωβουλευτές, με 80 ψήφους να μην προσμετρούνται και να ακυρώνονται.

Η εκλογική αναμέτρηση ήταν μια από τις πιο ανταγωνιστικές των τελευταίων ετών, με την εκλογή του Ταγιάνι να έρχεται μετά από πολύωρες διαβουλεύσεις και συμφωνίες μεταξύ των κομμάτων.

Από την κούρσα της διαδοχής του Μάρτιν Σουλτς αποχώρησε από το πρωί ο υποψήφιος της Συμμαχίας των Φιλελεύθερων και Δημοκρατών (ALDE) Γκι Φέρχοφσταντ, ο οποίος υποστήριξε ανοιχτά τον Αντόνιο Ταγιάνι και άνοιξε τον δρόμο για να εκλεγεί ο νέος πρόεδρος της Ευρωβουλής.

Παρότι ο Ταγιάνι είχε το προβάδισμα από την αρχή, χρειάστηκαν τέσσερις γύροι μέχρι να διαφανεί η νίκη του. Ο Τζιάνι Πιτέλα, της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, έδωσε, με την υποστήριξη των Πρασίνων και της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, σκληρή «μάχη» μέχρι το τέλος.

Η εκλογή του κ. Ταγιάνι δίνει στην κεντροδεξιά τον έλεγχο των τριών μεγάλων θεσμικών οργάνων της Ε.Ε, της Κομισιόν, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Μάρτιν Σουλτς ανακοίνωσε τον Νοέμβριο ότι σκοπεύει να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή της Γερμανίας, ανοίγοντας το δρόμο για «αλλαγή φρουράς» στο Ευρωκοινοβούλιο.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο ρόλος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξελίχθηκε και έγινε πιο σημαντικός. Μένει, όμως, να αποδειχτεί εάν ο Ταγιάνι θα καταφέρει να συνεχίσει το έργο του Σουλτς, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η Ε.Ε. βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες προκλήσεις.

«Θα σεβαστώ όλα τα μέλη και όλες τις ομάδες»

Ο Αντόνιο Ταγιάνι, πρώην συνεργάτης του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, έχει εκλεγεί ευρωβουλευτής τέσσερις φορές. Μάλιστα, έχει διατελέσει ως ένας από τους 14 αντιπροέδρους του Ευρωκοινοβουλίου.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τη νίκη του, ο κ. Ταγιάνι δήλωσε ότι η σημερινή διαδικασία ότι θα είναι πρόεδρος όχι της πλειοψηφίας αλλά του συνόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Θα σεβαστώ όλα τα μέλη και όλες τις ομάδες» τόνισε χαρακτηριστικά.

«Πιστεύω στην Ευρώπη […]. Αν δεν γεφυρώσουμε τις διαφορές δεν μπορούμε να εκφράσουμε απόψεις. Οι σοσιαλιστές είναι δεύτερη δύναμη, δεν μπορούν να εξαιρεθούν από τις διαδικασίες… Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μαζί» υπογράμμισε ο κ. Ταγιάνι.

Σε ανακοίνωσή του, ο Τζιάνι Πιτέλα συνεχάρη τον κ. Ταγιάνι, εξαίροντας, παράλληλα, την «ανοιχτή και διαφανή» εκλογική διαδικασία.

Την ίδια ώρα, τόνισε ότι οι σοσιαλιστές θα «αντιταχθούν παραγωγικά» στη νέο «συντηρητικό μπλοκ».

Συγχαρητήρια από Σουλτς και Ντομπρόφσκις

Toν νέο πρόεδρο της Ευρωβουλής συνεχάρησαν, αμέσως μετά την εκλογή του ο Βάλντις Ντομπρόφσκις αλλά και ο απερχόμενος πρόεδρος Μάρτιν Σουλτς.

Congratulations to @Antonio_Tajani on his election as a President of the @Europarl_EN . Looking forward to a close cooperation! pic.twitter.com/NiAnwgIvuT

Congratulazioni Antonio Tajani @Antonio_Tajani new President of the European Parliament. I wish him and #EP all the best