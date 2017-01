Ο κόσμος αποχαιρετά τον πρόεδρο Ομπάμα με συγκινητικές αναρτήσεις στα social media [vids & gifs]

Ο Μπαράκ Ομπάμα, αν και η ιστορία θα το πει, μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας από τους πιο λαμπρούς Αμερικανούς προέδρους. Χαρισματικός, εύγλωττος και κοντά στους ανθρώπους, δε δίστασε να προσδώσει ένα πιο οικείο χαρακτήρα στον προεδρικό του ρόλο.



Οι απλοί άνθρωποι δεν φοβούνταν να τον πλησιάσουν και να του ζητήσουν μία selfie, ενώ ο ίδιος δεν φοβόταν να «αλλοιωθεί» και να πετάξει από πάνω του το σοβαρό ύφος που πρόσταζε ο ρόλος του μπροστά αλλά και πίσω από τις κάμερες.





Τώρα, ο κόσμος θέλοντας να αποτίσει ένα φόρο τιμής στον 44ο Πρόεδρο των ΗΠΑ, τον αποχαιρετά με συγκινητικά μηνύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακόμη και διεθνείς εφημερίδες, όπως η Independent, έκαναν αφιέρωμα αποχαιρετώντας τον Ομπάμα.Τόσο ο Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα όσο και η Πρώτη Κυρία έδωσαν στο διαδίκτυο άφθονο υλικό με τη μορφή gifs, αστείων βίντεο αλλά και memes καθ’ όλη τη διάρκεια των 8 χρόνων στο τιμόνι των Ηνωμένων Πολιτειών.Δείτε τα καλύτερα:

Εκτός όμως από όλα αυτά, το διαδίκτυο βρίθει από πολλά βίντεο που είτε αναφέρονται με νοσταλγικό τρόπο στον Ομπάμα είτε τον συγκρίνουν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Όπως για παράδειγμα το βίντεο που σαρώνει στο διαδίκτυο και δείχνει το πόσο διαφορετικά μιλούν οι δύο άνδρες για τις κόρες τους.

Το hashtag #goodbye Obama είναι ιδιαίτερα δημοφιλές, με τους απλούς πολίτες να αποχαιρετούν τον πρόεδρο.



Goodbye Barack Obama! Thanks for being the coolest president we have ever? https://t.co/x5Cnzs6Uhl via @Fb_loaded