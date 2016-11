O σταθμός Kings Cross στο Λονδίνου παραγέμισε και εκκενώθηκε [vid]

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για «έκτακτο περιστατικό», πυροδοτώντας φόβους που ευτυχώς δεν επιβεβαιώθηκαν.

Οι Λονδρέζοι, εμφανώς ενοχλημένοι, αναρτούν στο Twitter δεκάδες φωτογραφίες από τους σταθμούς και αναφέρουν ότι έχει προκληθεί «κομφούζιο».

BREAKING: #KingsCross station in Euston Square #London evacuated due to an emergency. pic.twitter.com/W8fx2uQujw