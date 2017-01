Ο Αντόνιο Ταγιάνι ο νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Στον τέταρτο και τελευταίο γύρο της εκλογής, ο Ταγιάνι «μονομάχησε» με τον επίσης Ιταλό Τζάνι Πιτέλα, και αναδείχτηκε νικητής με 351 ψήφους έναντι 282.

Συνολικά, ψήφισαν 713 ευρωβουλευτές, με 80 ψήφους να μην προσμετρούνται και να ακυρώνονται.

Η εκλογική αναμέτρηση στο Στρασβούργο ήταν μια από τις πιο ανταγωνιστικές των τελευταίων ετών, με την εκλογή του Ταγιάνι να έρχεται μετά από πολύωρες διαβουλεύσεις και συμφωνίες μεταξύ των κομμάτων.

Παρότι ο Ταγιάνι είχε το προβάδισμα από την αρχή, χρειάστηκαν τέσσερις γύροι μέχρι να διαφανεί η νίκη του.

Και αυτό γιατί οι σοσιαλιστές προχώρησαν σε ανοίγματα της τελευταίας στιγμής με άλλα κόμματα για να «μπλοκάρουν» την εκλογή του.

Από την κούρσα της διαδοχής του Μάρτιν Σουλτς αποχώρησε από το πρωί ο υποψήφιος της Συμμαχίας των Φιλελεύθερων και Δημοκρατών (ALDE) Γκι Φέρχοφσταντ, ο οποίος υποστήριξε ανοιχτά τον Αντόνιο Ταγιάνι.

Συγχαρητήρια από Σουλτς και Ντομπρόφσκις

Toν νέο πρόεδρο της Ευρωβουλής συνεχάρησαν, αμέσως μετά την εκλογή του ο Βάλντις Ντομπρόφσκις αλλά και ο απερχόμενος πρόεδρος Μάρτιν Σουλτς.

Congratulations to @Antonio_Tajani on his election as a President of the @Europarl_EN . Looking forward to a close cooperation! pic.twitter.com/NiAnwgIvuT

Congratulazioni Antonio Tajani @Antonio_Tajani new President of the European Parliament. I wish him and #EP all the best