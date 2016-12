Ο Τραμπ αποσύρεται από τις επιχειρήσεις του για να αναλάβει πρόεδρος

Ο εκλεγείς Αμερικανός πρόεδρος δέχτηκε πιέσεις να απομακρυνθεί από τις επιχειρήσεις του, προκειμένου να μην υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων όταν θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.

Επρόκειτο να δώσει λεπτομέρειες για τους σχεδιασμούς του την προσεχή Πέμπτη, στην πρώτη συνέντευξη τύπου μετά τη νίκη του στις εκλογές της 8ης Νοεμβρίου, ωστόσο ανέβαλε το γεγονός για τον επόμενο μήνα.

Αντ' αυτού, έγραψε στο Twitter ότι οι γιοι του, Ντον και Έρικ, θα «τρέξουν» τις επιχειρήσεις του, προκειμένου ο ίδιος να αφοσιωθεί στα νέα του καθήκοντα. Όπως διαβεβαίωσε, «καμία νέα συμφωνία» δεν θα γίνει για όσο διάστημα θα βρίσκεται στον Λευκό Οίκο.

Even though I am not mandated by law to do so, I will be leaving my busineses before January 20th so that I can focus full time on the......