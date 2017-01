Ο Τραμπ πέταξε για πρώτη φορά με το Air Force One αλλά έκανε ένα λάθος [vid]

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως το ειδικά κατασκευασμένο Boeing 747 ήταν ένα «μεγάλο αεροπλάνο» μετά από μια πτήση 20 λεπτών από την Ουάσιγκτον για την Φιλαδέλφεια.







VIDEO of @Potus in Air Force One office cabin pic.twitter.com/sMzAMNEstF