Οι 13 γενναιόδωρες πράξεις του Τζορτζ Μάικλ

Από την στιγμή που ανακοινώθηκε ο θάνατός του, διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα αλλά και απλοί ιδιώτες αποκαλύπτουν το πώς ο διάσημος τραγουδιστής δώρισε κρυφά εκατομμύρια λίρες.



Ακολουθούν 13 από τις, ίσως, πιο γενναιόδωρες πράξεις του:



1. Έδωσε σε μία γυναίκα του τηλεοπτικού παιχνιδιού «Deal» 15.000 λίρες για θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης.

A woman on 'Deal Or No Deal' told us she needed £15k for IVF treatment. George Michael secretly phoned the next day and gave her the £15k. — Richard Osman (@richardosman) 26 Δεκεμβρίου 2016

2. Έδωσε σε μία άγνωστη 25.000 λίρες για να πληρώσει τα χρέη της όταν την άκουσε να κλαίει σε μια καφετέρια.

@richardosman he gave a stranger in a cafe £25k as she was crying over debt. Told the waitress to give her the cheque after he left. — VectorVictoria (@V3ct0rv1ct0r) 26 Δεκεμβρίου 2016

3. Εργαζόταν επί πολλά χρόνια σε καταφύγιο αστέγων, ανώνυμα.

George Michael worked anonymously at a homeless shelter I was volunteering at. I've never told anyone, he asked we didn't. That's who he was — EMILYNE MONDO (@EmilyneMondo) 26 Δεκεμβρίου 2016

4. Δημιούργησε ένα καταπίστευμα δίνοντας επιχορηγήσεις για την υποστήριξη των δικαιωμάτων των παιδιών και των ενηλίκων με ειδικές ανάγκες.

He kept quiet about it but #georgemichael also set up a Trust which gave grants to work supporting rights of #disabled children and adults. — jenny morris (@jennifermor) 26 Δεκεμβρίου 2016

5. Έστειλε δωρεάν εισιτήρια σε εργαζόμενους σε νοσοκομείο όταν τον θεράπευσαν από πνευμονία. 6. Έδωσε δωρεάν χριστουγεννιάτικη συναυλία για νοσηλευτές στη μνήμη της μητέρας του που έπασχε από καρκίνο.

His support for the LGBTQ community, the NHS and the miners marked George Michael out as an activist as well as a great artist. pic.twitter.com/tsKNp22Lr7 — Billy Bragg (@billybragg) 26 Δεκεμβρίου 2016

7.Επέτρεψε στον David Baddiel να χρησιμοποιήσει το «Faith» για μηδαμινό ποσό στην ταινία «The Infidel».

Last night found the email from George Michael after I asked if we could use Faith (for nearly nothing) in The Infidel. What a lovely bloke. pic.twitter.com/f9DnU9HA83 — David Baddiel (@Baddiel) 26 Δεκεμβρίου 2016

8. Δώρισε όλα τα δικαιώματα του «Last Christmas/Everything She Wants » των Wham! για την ανακούφιση της πείνας στην Αιθιοπία. 9. Αγόρασε το πιάνο που έπαιξε ο Τζον Λένον το «Imagine» το 2000 για 1,67 εκατομμύρια λίρες, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να το δουν από κοντά και το χάρισε στο μουσείο Beatles Story.

He purchased John Lennon’s Steinway Model Z upright piano, also known as the “Imagine” piano, in 2000 #GeorgeMichael — Aadam (@IMAhmad_Khan) 26 Δεκεμβρίου 2016

10. Χάρισε όλες τις εισπράξεις από το «Don’t Let the Sun Go Down On Me » σε φιλανθρωπικά ιδρύματα για παιδιά και τη θεραπεία του AIDS. 11. Έδωσε κάποτε φιλοδώρημα 5.000 λιρών σε μία σερβιτόρα που σπούδαζε νοσηλευτική γιατί είχε χρέη.

I wrote in a piece ages ago about a celeb I'd worked with tipping a barmaid £5k because she was a student nurse in debt. Was George Michael. — Sali Hughes (@salihughes) 26 Δεκεμβρίου 2016

12. Έδωσε 50.000 λίρες στην οργάνωση Sports Relief όταν ο κωμικός David Walliams διέσχισε το κανάλι.

There are lots of stories about #GeorgeMichael 's legendary generosity emerging today. When I swam the channel he gave @sportrelief £50,000. — David Walliams (@davidwalliams) 26 Δεκεμβρίου 2016

13. Στήριξε 28 φιλανθρωπικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων πολλών για παιδιά.