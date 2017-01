Οι Anonymous κηρύσσουν τον «πόλεμο» στον Ντόναλντ Τραμπ: «Θα το μετανιώσεις»

Σε έναν από τους δημοφιλέστερους λογαριασμούς στο Twitter που σχετίζονται με τους Anonymous, έχουν αναρτηθεί σειρά κατηγοριών εναντίον του Τραμπ ότι έχει διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα και καλούνται οι ακόλουθοι, που πλέον έχουν τις σχετικές πληροφορίες, να τον «τακτοποιήσουν».

This isn't the 80's any longer, information doesn't vanish, it is all out there. You are going to regret the next 4 years. @realDonaldTrump — Anonymous (@YourAnonCentral) January 16, 2017

«Δεν είμαστε πια στη δεκαετία του '80, οι πληροφορίες δεν εξαφανίζονται, είναι όλες εκεί έξω» αναφέρεται σε tweet και συνεχίζει: «θα μετανιώσεις τα επόμενα τέσσερα χρόνια».

.@realDonaldTrump you have financial and personal ties with Russian mobsters, child traffickers, and money launderers. — Anonymous (@YourAnonCentral) January 16, 2017

"Go get him #Anonymous" "Step up!" "Save us please!" No, you go get him. It's your duty as adults. We gave you the resources, use them. — Anonymous (@YourAnonCentral) January 16, 2017

Εντύπωση προκαλεί πάντως πως οι Anonymous δεν υπονοούν ότι οι ίδιοι θα επιτεθούν στον Τραμπ, αλλά καλούν τους υποστηρικτές τους να το κάνουν.

Η ομάδα υποστηρίζει, ότι έχει πληροφορίες που αποδεικνύουν, ότι ο Τραμπ έχει «οικονομικούς και προσωπικούς δεσμούς με Ρώσους μαφιόζους, διακινητές παιδιών και ανθρώπους που κάνουν ξέπλυμα βρόμικου χρήματος».

We could care less about Democrats attacking you @realDonaldTrump, the fact of the matter is, you are implicated in some really heavy shit. — Anonymous (@YourAnonCentral) January 16, 2017

Roy Cohen and your daddy aren't here to protect you anymore @realDonaldTrump. — Anonymous (@YourAnonCentral) January 16, 2017

«Έχεις μπλεχτεί στα σκ@τ@. Ο Roy Cohn και ο μπαμπάκας σου δεν είναι πια εδώ, για να σε προστατεύσουν», προσθέτουν.