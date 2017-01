Οι αρχές του Ντουμπάι ερευνούν την επίσκεψη της Κιμ Καρντάσιαν σε κέντρο για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Σύμφωνα με την κρατική εφημερίδα «Emarat al Youm», οι Αρχές ανησυχούν για την επίσκεψη της τηλεοπτικής περσόνας στο Rashid Paediatric Therapy Centre «χωρίς προηγουμένως την γραπτή έγκριση από τις αρμόδιες αρχές».





Σύμφωνα με κυβερνητικό διάταγμα, τα εν λόγω κέντρα απαγορεύεται να λαμβάνουν «μη κυβερνητικές δωρεές σε οποιαδήποτε μορφή, ή συγκέντρωση χρημάτων ή διαφήμιση».Η Καρντάσιαν επισκέφθηκε το κέντρο στις 16 Ιανουαρίου. «Το αγαπημένο μέρος του ταξιδιού μου ήταν η επίσκεψη στο Παιδιατρικό Κέντρο Θεραπείας» έγραψε στο Twitter την Κυριακή, συνοδευόμενο από μία φωτογραφία της με τα παιδιά.

My favorite part of the trip was visiting Rashid Paediatric Therapy Centre. These beautiful children showed me a performance of a lifetime! pic.twitter.com/O1pOmeaSwc