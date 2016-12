Ολάντ: Είναι απαραίτητο η Ευρώπη να τηρήσει τις δεσμεύσεις της απέναντι στην Ελλάδα

«Είμαι ευτυχής που υποδέχομαι ένα φίλο που αγαπάει τη Γαλλία και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του θέλει να συνεισφέρει στους άρρηκτους δεσμούς ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα» δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ο κ. Ολάντ εξήγησε ότι δύο ήταν τα κεντρικά θέματα για τα οποία συζήτησε με τον Έλληνα ομόλογό του: «Το πρώτο αφορά τις προσπάθειες που κάνουν οι Έλληνες για να βγουν από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρέθηκαν και για την οποία κάναμε τα πάντα για να επιτρέψουμε την επίλυσή της. Το δεύτερο, ήταν το προσφυγικό».

Ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε στις δικές του προσπάθειες για την παραμονή της Ελλάδας στην ευρωζώνη, που τελικά επιτεύχθηκε «με πολύ σκληρές δεσμεύσεις» που η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα υποχρεώθηκε να αναλάβει.

«Σήμερα οφείλουμε να προχωρήσουμε σε ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, που αφορά στη συνεισφορά της Ευρώπης, σε όρους αλληλεγγύης, αλλά και στην ελάφρυνση του βάρους του ελληνικού χρέους, για την οποία δεν έχουμε ακόμη όλες τις αποφάσεις που να ανταποκρίνονται στο συγκεκριμένο στόχο» ανέφερε ο κ. Ολάντ και συνέχισε: «Θέλω τις επόμενες ημέρες να εργαστώ για να μπορέσει να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα η αξιολόγηση, η δεύτερη αξιολόγηση, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη».

Στη συνέχεια, ο Γάλλος Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και το ελληνικό Κοινοβούλιο τήρησαν τις δεσμεύσεις που προβλέπονταν στη συμφωνία. «Είναι λοιπόν απαραίτητο, η Ευρώπη να τηρήσει επίσης τις δεσμεύσεις της, με τις επιβεβαιώσεις που είναι απαραίτητες και με τις διευκρινίσεις που απαιτούνται. Οφείλουμε να προχωρήσουμε, ώστε η Ελλάδα να ξαναβρεί μια προοπτική ανάπτυξης, και κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Διότι τα αποτελέσματα υπάρχουν. Και η Γαλλία δεσμεύτηκε και θα συνεχίσει να δεσμεύεται στο πλευρό της Ελλάδας, προκειμένου να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα» δήλωσε.

Σχετικά με το προσφυγικό, ο Γάλλος πρόεδρος αναγνώρισε ότι η Ελλάδα έχει καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες και αναγνώρισε ότι θα πρέπει να υπάρξει «μια από κοινού συνεργασία, ώστε να βελτιωθεί ο μηχανισμός που έχει προβλεφθεί από τις συμφωνίες».

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στους πολιτιστικούς δεσμούς που ενώνουν τις δύο χώρες, την επιθυμία ανταλλαγών στα πανεπιστήμια, τη συνέχιση διδασκαλίας των γαλλικών στην Ελλάδα και την προσπάθεια αύξησης των γαλλικών επενδύσεων.

«Απόψε θα απευθύνω για άλλη μια φορά έκκληση στις γαλλικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των συνεργασιών που μπορεί να τους προταθούν ή των διαγωνισμών που μπορεί να προκύψουν, ώστε η Γαλλία να μπορέσει να είναι παρούσα στην Ελλάδα πέρα από όσα γίνονται σε τουριστικό επίπεδο» είπε ο Φρανσουά Ολάντ και πρόσθεσε : «Είναι η υποχρέωση της αλληλεγγύης αλλά και της φιλίας. Και η Ευρώπη πρέπει με τη σειρά της να επιστρέψει αυτά, που αυτός ο υπέροχος πολιτισμός μας έδωσε σε όρους πολιτιστικής υπερηφάνιας» κατέληξε ο Φρανσουά Ολάντ.

Παυλόπουλος: Οι Έλληνες είναι έτοιμοι να αγωνιστούν για μια Ευρώπη ισχυρή

Στην αντιφώνησή του κατά το επίσημο δείπνο προς τιμήν του στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Προκόπης Παυλόπουλος τόνισε ότι οι Έλληνες είναι έτοιμοι όχι για να συμβιβαστούν με μια «Ευρώπη της κρίσης και της έλλειψης συνοχής και προοπτικής» αλλά για να αγωνιστούν από κοινού για μια Ευρώπη «ισχυρή και ευημερούσα, στηριζόμενη στις αντηρίδες του Ανθρωπισμού, της Δημοκρατίας και του Πολιτισμού». Αναφέρθηκε, παράλληλα, στις φιλικές σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας.

Ολόκληρη η αντιφώνηση του Προέδρου της Δημοκρατίας

Κύριε Πρόεδρε,

Ευχαριστώ θερμώς για την υποδοχή και την φιλοξενία. Με μεγάλη χαρά και βαθειά συγκίνηση βρίσκομαι στη Γαλλία και στο Παρίσι, την πόλη με την οποία με συνδέουν άλλωστε στενοί δεσμοί ήδη από την εποχή των ακαδημαϊκών μου χρόνων, ως φοιτητή και καθηγητή. Η χαρά μου είναι μεγαλύτερη διότι το Παρίσι παραμένει πάντα, κατά τον προορισμό του, η πόλη του φωτός. Ενός απαστράπτοντος φωτός, που καμιά τρομοκρατία δεν μπορεί να θαμπώσει. Διότι το φως της ελευθερίας είναι και θα είναι πάντα πολύ πιο δυνατό από το σκοτάδι της τρομοκρατικής βαρβαρότητας. Το Bataclan είναι και πάλι ανοικτό και τα νερά του Σηκουάνα ρέουν αδιάλειπτα και σταθερά, ακριβώς όπως η ιστορία και η προοπτική της Γαλλίας.

I. Δεν ήλθα να μιλήσω μόνο για την Χώρα μου, αφού γνωρίζω καλά την προσφορά της Γαλλίας προς την Ελλάδα στο παρελθόν αλλά και την ετοιμότητά της για βοήθεια, και τώρα και στο μέλλον. Ήλθα περισσότερο για να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, μαζί με τους λοιπούς Εταίρους μας με τους οποίους έχουμε κοινή ευρωπαϊκή συνείδηση και αντίστοιχη αγωνία, προκειμένου να υπερασπισθούμε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος σε μια κρίσιμη συγκυρία, όπου τα σύννεφα μαζεύονται απειλητικά στον ευρωπαϊκό ουρανό. Ήλθα, λοιπόν, για να σας διαβεβαιώσω πως εμείς, οι Έλληνες, είμαστε έτοιμοι όχι να συμβιβασθούμε με μιαν Ευρώπη της κρίσης και της έλλειψης συνοχής και προοπτικής. Αλλά, όλως αντιθέτως, ν’ αγωνισθούμε από κοινού για μιαν Ευρώπη ισχυρή και ευημερούσα, στηριζόμενη στις αντηρίδες του Ανθρωπισμού, της Δημοκρατίας και του Πολιτισμού. Ας μας εμπνέει προς αυτή την κατεύθυνση η ρήση του Paul Bourget: “Il faut vivre comme on pense, sinon tôt ou tard on finit par penser comme on a vécu”.

II. Από την Αθήνα φέρνω στις αποσκευές μου αυτές τις αρχές, που είναι και θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού με βάση αυτές ιδρύθηκε, αρχές οι οποίες έλκουν την καταγωγή τους από την Αρχαία Ελλάδα και το Αρχαίο, πλην όμως πάντα επίκαιρο και πολυπρισματικό, Ελληνικό Πνεύμα. Και μπορούμε να τις κάνουμε πράξη αξιοποιώντας τις αρχές της Γαλλικής Επανάστασης και της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη. Που είναι διαχρονικές και αειθαλείς, όπως καταδεικνύει το ότι εμπνέουν και θωρακίζουν στο διηνεκές τους θεσμούς της Γαλλικής Δημοκρατίας, και όχι μόνον. Ας αγωνισθούμε λοιπόν στην Ευρώπη μας:

Α. Πρώτον, για την Ελευθερία. Εκείνη την Ελευθερία που σηματοδοτεί την ασυμβίβαστη υπεράσπιση της αξίας του Ανθρώπου και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του. Είναι αυτή η Ελευθερία που αντιμάχεται, μ’ αξιοπρέπεια και αποτελεσματικότητα, κάθε δεσποτισμό απ’ όπου κι αν προέρχεται. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο πρέπει ν’ αποκαταστήσουμε τάχιστα την φυσική υπεροχή του «θεσμικού» επί του «οικονομικού», μέσω της παλινόρθωσης του Κράτους Δικαίου και της Αρχής της Νομιμότητας στο πεδίο όχι μόνο της Ευρωπαϊκής αλλά και της Διεθνούς έννομης τάξης. Ιδίως όμως πρέπει ν’ αμυνθούμε κατά της τρομοκρατικής βαρβαρότητας, η οποία διαπράττει εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας. Η Γαλλία και το Παρίσι πλήρωσαν βαρύ τίμημα από την επέλαση αυτής της τρομοκρατικής βαρβαρότητας. Είναι καιρός διακηρύξουμε ότι έχομε πόλεμο με την τρομοκρατία κι αυτόν τον πόλεμο θα τον κερδίσουμε πανηγυρικώς.

Β. Δεύτερον, για την Ισότητα. Για την αναλογική ισότητα, η οποία σημαίνει ίση μεταχείριση ουσιωδώς όμοιων καταστάσεων αλλά και άνιση μεταχείριση ουσιωδώς ανόμοιων καταστάσεων. Αυτή η αναλογική ισότητα συνεπάγεται ότι οφείλουμε, προκειμένου να υπερασπισθούμε την Ελευθερία, να διασφαλίσουμε στον Άνθρωπο ισότητα ευκαιριών, άρα ισότητα στην αφετηρία. Τούτο όμως προϋποθέτει ένα ισχυρό και αποτελεσματικό Κοινωνικό Κράτος Δικαίου, κατάλληλο να ορθώσει τείχος αναχαίτισης των ακραίων ανισοτήτων. Οφείλουμε δε να συνειδητοποιήσουμε ότι μέσω του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου μπορούμε να σταθούμε απέναντι στα σύγχρονα απολιθώματα του φασισμού και του ναζισμού, που γεννώνται πρωτίστως από τον φόβο και τις ανισότητες οι οποίες απειλούν την κοινωνική συνοχή.

Γ. Τρίτον, για την Αδελφοσύνη. Είναι αυτή που μπορεί και πρέπει να μας εμπνεύσει την τόσο σύμφυτη με την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος έννοια της Αλληλεγγύης. Κι αυτό όχι μόνο για την εξασφάλιση της συνοχής των κοινωνιών μας, αλλά και για την εμπέδωση της εταιρικής μας σχέσης εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τώρα που έχουμε ν’ αντιμετωπίσουμε την μεγαλύτερη πρόκληση ενότητας υπό όρους Ανθρωπισμού και Δικαιοσύνης, δηλαδή το μέγα –επικών διαστάσεων κατά τον Πρόεδρο των ΗΠΑ κ. Μπαράκ Ομπάμα- Προσφυγικό ζήτημα.

Πρέπει δε να διαμηνύσουμε προς ορισμένους Εταίρους μας ότι φοβικά σύνδρομα είναι εντελώς αντίθετα προς τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέραν τούτου πρέπει να καταστεί σαφές ότι η αρχή της Αλληλεγγύης δεν έχει γενικό και αφηρημένο περιεχόμενο. Είναι κανόνας δικαίου που θεμελιώνεται πολλαπλώς στο πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο, με τις εντεύθεν κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασής του.

Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη. Τρείς απλές λέξεις που συγκροτούν το διαχρονικό μήνυμα του δυτικού πολιτισμού. Πολιτικό, Κοινωνικό, Υπαρξιακό. Το αποδίδει ποιητικά υπέροχα ένας στίχος του Victor Segalen: “Honorez les Hommes dans l’ Homme et le reste en sa diversité”.

III. Μας ενώνουν μακροχρόνιοι δεσμοί. Από την εποχή της Ελληνικής Εθνεγερσίας του 1821, τον Α΄ και Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ως την καθοριστική συμβολή της Γαλλίας αφενός κατά την ένταξη της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ, υπό τη σκιά δύο μεγάλων Ευρωπαίων Ηγετών, του Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εσταίν και του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Και, αφετέρου, κατά την κρίση του καλοκαιριού του 2015, όταν η δική σας προσωπική συμβολή υπήρξε καθοριστική για την παραμονή της Χώρας μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον σκληρό πυρήνα της, την Ευρωζώνη. Ας αγωνισθούμε, λοιπόν, για μιαν Ευρώπη που δικαιώνει τις προσδοκίες των Λαών της αλλά και τις προσδοκίες ολόκληρης της Ανθρωπότητας ως προς τον παγκόσμιο ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει για την εμπέδωση της Δημοκρατίας και της Ειρήνης στον Κόσμο ολόκληρο. Ας θυμηθούμε τα συγκλονιστικά και πάντα επίκαιρα λόγια του Albert Camus στην «Troisième Lettre à un Ami Allemand», τον Απρίλιο του 1944, μέσα στα ερείπια και την φρίκη του πολέμου: “Pendant tout ce temps où nous n'avons servi obstinément, silencieusement, que notre pays, nous n'avons jamais perdu de vue une idée et un espoir, toujours présents en nous, et qui étaient ceux de l'Europe. …. Et cette idée de l'Europe…, il nous faut toute la force de l'amour réfléchi pour lui garder en nous sa jeunesse et ses pouvoirs. … L'Europe sera encore à faire. Elle est toujours à faire”.

Κύριε Πρόεδρε,

Μ’ αυτές τις σκέψεις υψώνω το ποτήρι μου ευχόμενος, εκ μέρους του Ελληνικού Λαού, σ’ Εσάς προσωπικώς, τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας που ποτέ δεν ξεχνάμε πόσο καθοριστικώς συνέβαλε σε μια κρίσιμη περίοδο ώστε η Ελλάδα να διασφαλίσει την ευρωπαϊκή της πορεία και η Ευρωπαϊκή Ένωση να θωρακίσει την συνοχή της, υγεία και ευτυχία. Και στον παντοτινά Φίλο Γαλλικό Λαό ευημερία και δύναμη για να συνεχίζει απρόσκοπτα την εμβληματική ιστορική του πορεία