Απειλεί να αυτοκτονήσει ο ένοπλος στο νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης

Όπως δήλωσε αρχικά αξιωματούχος του νοσοκομείου, που δεν κατονομάζεται, στα τουρκικά ΜΜΕ ο δράστης κρατούσε γιατρούς και νοσηλευτές μέσα σε δωμάτιο, απειλώντας να τους σκοτώσει.

Νεώτερες πληροφορίες, ωστόσο, σημειώνουν ότι ο άνδρας είναι κλεισμένος μέσα σε ένα δωμάτιο και απειλεί να αυτοκτονήσει, ενώ το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου έχει απομακρυνθεί και είναι ασφαλές.

Ο δράστης φέρεται να είναι αστυνομικός, ο οποίος νοσηλεύεται στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ειδικοί διαπραγματευτές επιχειρούν να τον πείσουν να παραδοθεί.

A police officer who has been under treatment at Istanbul University Cerrahpasa Medical School has taken hostages. #breakingnews #Istanbul https://t.co/dG1KjMrEPL